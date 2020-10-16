ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını görmezden gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal bir Azerbaycan açıklaması geldi. Ermenistan'ın kendisini savunmasını beklediklerini ifade eden Mike Pompeo, "Şimdi de Türkler var. Devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ denilen bu yer nedeniyle yaşanan tarihi savaştaki ateş gücünü artırdılar" dedi.