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Haberler Galeri ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını görmezden gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal bir Azerbaycan açıklaması geldi. Ermenistan'ın kendisini savunmasını beklediklerini ifade eden Mike Pompeo, "Şimdi de Türkler var. Devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ denilen bu yer nedeniyle yaşanan tarihi savaştaki ateş gücünü artırdılar" dedi.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 10:08
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı

Azerbaycan'ın Gence kentindeki katliam hafızalarda yerini korurken, Ermenistan ordusu bu kez Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere top atışı yaptı. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı

Dağlık Karabağ'da ilan edilen insani ateşkesi tanımayan ve Gence'de katliam yapan Ermenistan, dün saldırılarına bir yenisi daha ekledi. Ermenistan silahlı güçleri, Terter kentinde defin için mezarlığa giden bir grup sivili top atışlarıyla hedef aldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı

AA'ya bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı

Milliyet'in haberine göre topun isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü. Ermenistan ordusu ayrıca Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttu.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 43 sivil yaşamını yitirdi, 218 sivil yaralandı.