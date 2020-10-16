Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Azerbaycan açıklaması! Türkiye’yi hedef aldı
Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını görmezden gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal bir Azerbaycan açıklaması geldi. Ermenistan'ın kendisini savunmasını beklediklerini ifade eden Mike Pompeo, "Şimdi de Türkler var. Devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ denilen bu yer nedeniyle yaşanan tarihi savaştaki ateş gücünü artırdılar" dedi.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 10:08
Azerbaycan'ın Gence kentindeki katliam hafızalarda yerini korurken, Ermenistan ordusu bu kez Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere top atışı yaptı. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dağlık Karabağ'da ilan edilen insani ateşkesi tanımayan ve Gence'de katliam yapan Ermenistan, dün saldırılarına bir yenisi daha ekledi. Ermenistan silahlı güçleri, Terter kentinde defin için mezarlığa giden bir grup sivili top atışlarıyla hedef aldı.
AA'ya bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Milliyet'in haberine göre topun isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü. Ermenistan ordusu ayrıca Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttu.
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 43 sivil yaşamını yitirdi, 218 sivil yaralandı.