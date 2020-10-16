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Cephe hattından 47 fotoğraf!

Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım 18 gündür Azerbaycan'da… Uğur Yıldırım; Ermenistan'ın kullanımı yasak olan Tochka-U füzelerini kullandığını fotoğrafladı. Kimyasal savaş başlıkları ve kullanımı yasak misket bombaları taşıyabilen füzelerin görüntüsü Sabah Gazetesi'nde yer aldı.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 18:03
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Cephe hattından 47 fotoğraf!

Sabah Gazetesi savaş muhabiri Uğur Yıldırım; 18 gündür Azerbaycan'da bulunuyor ve yaşanan gelişmeleri cephe hattından an be an kamuoyuna duyuruyor.

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Cephe hattından 47 fotoğraf!

Ermenistan; Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırılar gerçekleştiriyor.

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Cephe hattından 47 fotoğraf!

47 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 222 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1669 ev, 84 apartman, 301 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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Cephe hattından 47 fotoğraf!

Uğur Yıldırım; Ermenistan'ın kullanımı yasak olan Tochka-U füzelerini kullandığını fotoğrafladı.

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Cephe hattından 47 fotoğraf!

Kimyasal savaş başlıkları ve kullanımı yasak misket bombaları taşıyabilen füzelerin görüntüsü Sabah Gazetesi'nde yer aldı.