17 Mart 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump'tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump'tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme kararına rağmen yüzlerce göçmeni sınır dışı etti. Beyaz Saray, sınır dışı işlemlerinin yasal olduğunu savunurken, mahkeme kararının geçerliliğini sorguladı. Trump'ın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kullanılmayan bir yasayı devreye sokarak Venezuela çetesi Tren de Aragua üyelerini ve MS-13 mensuplarını El Salvador'a gönderdiği film sahnesini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:29
Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

ABD'de mahkeme kararıyla yasaklanmasına rağmen Trump yönetimi, iddia edilen Venezuelalı çete üyelerini sınır dışı etti. Beyaz Saray, bu hamlenin yasal olduğunu savunurken, uzmanlar ise "Bu, ABD'nin denge ve kontrol sistemine açık bir meydan okumadır" diyerek durumu eleştirdi.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

137 GÖÇMEN ALIEN ENEMIES ACT KAPSAMINDA SINIR DIŞI EDİLDİ

Trump yönetimi, mahkeme kararına rağmen 137 Venezuelalı göçmeni Alien Enemies Act kapsamında sınır dışı etti. Yetkililer, mahkemenin bu yetkiyi engelleme hakkı olmadığını savunarak kararın geçerliliğini sorguladı.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

GİZLİ EMİR VE HIZLANDIRILMIŞ SINIR DIŞI

Başkan Donald Trump, 1798 tarihli Alien Enemies Act'i devreye sokarak, 14 yaş ve üzerindeki Tren de Aragua üyesi olduğu iddia edilen Venezuelalıları hızlıca sınır dışı etmek için gizli bir kararname imzaladı. Beyaz Saray yetkililerine göre, o tarihten itibaren 137 kişi bu kararname ile El Salvador'a gönderildi.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

Geriye kalan kişiler ise farklı yasal yetkilerle sınır dışı edildi. Bunların arasında 23 MS-13 üyesi El Salvador vatandaşı ve 101 Venezuelalı daha bulunuyor.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

MAHKEMEDEN GEÇİCİ ENGELLEME KARARI

ABD Bölge Hakimi James Boasberg, cumartesi günü Trump'ın bu yetkiyi kullanmasını geçici olarak engelledi ve uçakların geri dönmesini emretti. Ancak, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin paylaştığı görüntülerde, göçmenlerin kelepçelenerek gece yarısı uçaktan indirildiği ve yüksek güvenlikli bir hapishaneye götürüldüğü görüldü.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

"Oopsie, çok geç!" diye paylaşım yapan Bukele, mahkeme kararını alaya aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bu paylaşımı alıntılayarak Trump yönetimine destek verdi.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

UÇUŞLAR MAHKEME KARARIYLA YARIŞTI

Washington Post'un incelediği uçuş kayıtlarına göre, Texas'tan El Salvador'a üç uçuş gerçekleşti. İlk ikisi mahkeme kararı çıkmadan önce havalandı. Üçüncü uçuş ise karar yazılı hale getirildikten sadece on dakika sonra kalktı. Trump yönetimi, uçuşların mahkeme kararından önce başladığını öne sürerek kendini savunuyor.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

TRUMP'IN ÇIKIŞI: "BU BİR SAVAŞ!"

Trump, göçü savaşla kıyaslayarak savunmasını şöyle yaptı: "Bu bir savaş. Hatta bazen savaştan daha tehlikeli çünkü düşmanın kim olduğunu bilemiyorsun."

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

Ancak hukuk uzmanları, Trump yönetiminin mahkeme kararını açıkça ihlal ettiğini savunuyor. Georgetown Üniversitesi'nden hukuk profesörü Steve Vladeck, "Bir federal mahkemenin yetkisi uluslararası suların kenarında sona ermez" diyerek yönetimin savunmasını reddetti.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

EL SALVADOR'A HAPSEDİLEN GÖÇMENLER

El Salvador yönetimi, ABD'nin kendilerine 238 Tren de Aragua ve 20'den fazla MS-13 üyesi teslim ettiğini duyurdu. Mahkumlar, Bukele'nin 2023'te açtığı 40.000 kişilik Terör Hapishanesi'ne kapatıldı.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

Bukele, mahkumların "zorla çalıştırılacağını" ve ABD'nin bunun için "düşük bir ücret ödeyeceğini" açıkladı.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

İnsan hakları örgütleri, Salvador hapishanelerinde işkence, zorla kaybetme ve temel hakların ihlali konusunda ciddi endişeler taşıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilisi Juan Pappier, "El Salvador, Orta Amerika'nın Guantanamo'su olmaya aday" dedi.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

VENEZUELA'DAN SERT TEPKİ

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Venezuelalı göçmenleri kriminalize etmesini sert bir şekilde eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu karar, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerini hatırlatıyor. Kölelikten Nazi toplama kamplarına kadar uzanan bir vahşetin yansımasıdır" dedi.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

SONRASI NE OLACAK?

Trump yönetiminin kararına karşı açılan dava süreci devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı, mahkeme kararını geçersiz kılmak için temyiz başvurusunda bulundu.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

Kararın geçerliliği konusunda nihai kararı üç yargıçtan oluşan bir temyiz mahkemesi verecek.

Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

Öte yandan, sınır dışı edilen kişilerin kimlikleri ve gerçekten suçlu olup olmadıkları halen bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanabilmiş değil. Bu olay, ABD'nin göçmen politikaları konusunda yeni bir tartışma başlatmış durumda.