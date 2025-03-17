Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump’tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler

GİZLİ EMİR VE HIZLANDIRILMIŞ SINIR DIŞI

Başkan Donald Trump, 1798 tarihli Alien Enemies Act'i devreye sokarak, 14 yaş ve üzerindeki Tren de Aragua üyesi olduğu iddia edilen Venezuelalıları hızlıca sınır dışı etmek için gizli bir kararname imzaladı. Beyaz Saray yetkililerine göre, o tarihten itibaren 137 kişi bu kararname ile El Salvador'a gönderildi.