17 Mart 2025, Pazartesi
Film sahnesini aratmayan görüntüler! Trump'tan mahkeme kararına rest! Çete üyelerini paketlediler
ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme kararına rağmen yüzlerce göçmeni sınır dışı etti. Beyaz Saray, sınır dışı işlemlerinin yasal olduğunu savunurken, mahkeme kararının geçerliliğini sorguladı. Trump'ın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kullanılmayan bir yasayı devreye sokarak Venezuela çetesi Tren de Aragua üyelerini ve MS-13 mensuplarını El Salvador'a gönderdiği film sahnesini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 17.03.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:29