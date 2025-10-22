22 Ekim 2025, Çarşamba

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance İsrail’de! Türklere minnettarız

İsral'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında ateşkesi uygulayıp uygulamadığını yerinde gözlemleyen Başkan Yardımcısı JD Vance, bulunduğu açıklamalarda Türkiye'nin yapıcı rolüne dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 07:18
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını görüşmek üzere İsrail'e geldi.

Vance,gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin sahada olup olmayacağı sorusuna Türkiye'nin ateşkeste "çok yapıcı bir rol oynadığını" belirterek, "Bunun için minnettarız" dedi.

Vance, ABD'nin Gazze'de konuşlanacak yabancı güçler konusunda İsrail'e zorlama yapmayacağını vurguladı.

Vance, sürecin ilerlediğini ancak zaman alacağını, ateşkesin henüz sona ermediğini söyledi. Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini belirten Vance, silah bırakan gruba af sağlanacağını aktardı.

ABD askerleri Gazze'de olmayacak

Vance, ateşkesin ilerleyen aşamalarında ABD askerlerinin sahada yer almayacağını, sürecin temel adımlarının Hamas'ın silah bırakması, uluslararası istikrar güçlerinin konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması olduğunu belirtti. İsrail ve bazı Körfez ülkelerinin sabırsızlığını gözlemlediğini ifade eden Vance, tarafların süreç boyunca esnek olmaları gerektiğini söyledi.

Vance Hamas'la aynı fikirde

Gazze Şeridi'nde ölü esirlerin cenazelerinin çıkarılmasının zaman alacağını, bazılarının İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle enkaz altında kaldığını aktardı.

Daha önce de İsrail Hamas'ı ateşkese uymamakla tehdit ederken Hamas, siyonistlerin naaşlarının enkaz altında olduğunu ve direnişin ölen liderleri nedeniyle konumlarına erişmekte zorlandıklarını açıklamıştı. Esirlerin cenazesnin çıkarılması için zamana ihtiyaç olduğu belirtilmişti.

Kushner: Plan tasarlandığı gibi ilerliyor

ABD Başkanı'nın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Gazze'de Hamas kontrolündeki bölgelere doğrudan yeniden imar veya finansman sağlanmayacağını, İsrail kontrolündeki bölgelerde ise bazı projelerin değerlendirildiğini ifade etti. Kushner, insani yardımların girişi için ABD, İsrail ve uluslararası kuruluşlar arasında koordinasyon sağlandığını belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da sürecin beklenenden hızlı ve olumlu ilerlediğini vurguladı.

Türkiye'nin rolü ve uluslararası işbirliği

Vance, Gazze'de konuşlanacak uluslararası güçler konusunda Türkiye'nin çok yapıcı bir rol oynadığını belirterek, ikinci aşamada da Türkiye'nin sürece katkıda bulunacağından emin olduklarını söyledi.

Hamas, Türk yetkililerle yaptığı görüşmede ateşkese bağlı kalmayı sürdürdüğünü aktardı. Türkiye, Trump'ın ateşkes planının imzacıları arasında yer alıyor ve sürecin ilerlemesinde kilit rol oynuyor.

Gazze'de insani durum ve yardımlar

Gaza'da insani durum kritik seviyede. Hamas ve İsrail'in esir takası ve cenaze iadesi yavaş ilerliyor. Hamas, son iki günde üç esir cenazesi teslim ederken, siyonistlere ait 13 cenaze hâlâ Gazze'de İsrail'in yerle bittiği yapıların altında.

İsrail, 15 Filistinli esiridaha iade etti; toplam 165 kişi geri verildi.

Gazze'deki enkaz çalışmalarına destek olan Türk sivil toplum kuruluşlarının, esir takasının ilerlemesine ve bölgenin kalkınmasına hız kazandıracağı değerlendiriliyor.

BM Dünya Gıda Programı, günlük hedef olan 2.000 ton yardımın oldukça gerisinde kalındığını belirtti. Sadece iki geçiş noktası açık olduğundan Kuzey Gazze'ye henüz yardım ulaşmadı.

Trump'tan Hamas'a mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ateşkese uymayan tarafların Hamas'ı hizaya getirme fırsatını değerlendireceğini söyledi. Trump, Orta Doğu'daki barışın hâlâ mümkün olduğunu belirterek, "Hamas doğru olanı yaparsa barışa hizmet edecek, yapmazsa hızlı ve sert bir sonuçla karşılaşacak" ifadelerini kullandı.

JD Vance temaslarına devam edecek

Vance'in bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmeler, ateşkesin uygulanması ve Gazze'deki güvenliğin sağlanması açısından kritik görülüyor.