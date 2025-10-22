ABD Başkan Yardımcısı JD Vance İsrail’de! Türklere minnettarız

ABD askerleri Gazze'de olmayacak

Vance, ateşkesin ilerleyen aşamalarında ABD askerlerinin sahada yer almayacağını, sürecin temel adımlarının Hamas'ın silah bırakması, uluslararası istikrar güçlerinin konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması olduğunu belirtti. İsrail ve bazı Körfez ülkelerinin sabırsızlığını gözlemlediğini ifade eden Vance, tarafların süreç boyunca esnek olmaları gerektiğini söyledi.

Vance Hamas'la aynı fikirde

Gazze Şeridi'nde ölü esirlerin cenazelerinin çıkarılmasının zaman alacağını, bazılarının İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle enkaz altında kaldığını aktardı.

Daha önce de İsrail Hamas'ı ateşkese uymamakla tehdit ederken Hamas, siyonistlerin naaşlarının enkaz altında olduğunu ve direnişin ölen liderleri nedeniyle konumlarına erişmekte zorlandıklarını açıklamıştı. Esirlerin cenazesnin çıkarılması için zamana ihtiyaç olduğu belirtilmişti.