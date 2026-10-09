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CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CNN International, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılıktaki yükselişini mercek altına aldı. Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükselen İstanbul Havalimanı'nın 76,5 milyon metrekarelik devasa alanı, üç pistte eş zamanlı operasyon kabiliyeti ve Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağı dikkat çekti. Haberde, İstanbul Havalimanı'nın önümüzdeki yıllarda rakiplerinin ulaşmakta zorlanacağı bir konuma gelebileceği değerlendirmesine yer verildi.

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 1

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, İGA İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılık sektöründeki başarısını gündemine taşıdı. Maureen O'Hare imzalı haberde, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiği vurgulandı.

CNN INTERNATİONAL YAZDI: İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI!
CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 2

CNN International, "Manhattan'dan daha büyük: Dünyayı fetheden, rekorlar kıran havalimanı mega merkezi" başlıklı haberinde İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğüne, altyapısına, uluslararası uçuş ağına ve gelecekteki büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Küresel seyahat verileri sağlayıcısı OAG'nin yayımladığı 2026 Megahubs Endeksi'ne göre İstanbul Havalimanı, dünya genelinde uluslararası uçuş bağlantıları bakımından ilk sıraya yerleşti. Londra Heathrow ikinci, Amsterdam Schiphol üçüncü, Kuala Lumpur dördüncü ve Chicago O'Hare beşinci sırada yer aldı.

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 3

İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN ZİRVESİNE YERLEŞTİ

CNN International'ın haberinde, İstanbul'un tarih boyunca kıtalar arasında önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olduğuna dikkat çekildi. İpek Yolu üzerindeki konumu, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki deniz ulaşımındaki rolü ve Orient Express'in son durağı olmasıyla öne çıkan İstanbul'un, 21. yüzyılda da küresel havacılığın önemli merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi.

OAG Baş Analisti John Grant, İstanbul Havalimanı'nın zirveye yerleşmesini değerlendirerek, "Nihayet bir numaralı sıraya yerleştiler" ifadelerini kullandı.

İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen ise CNN International'a yaptığı açıklamada, elde edilen başarının havalimanının küresel havacılık merkezi olarak inşa ettiği konumu yansıttığını belirtti.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde yaklaşık 350 noktaya uçuş bağlantısı sunduğunu ve büyümek için önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

OAG'nin endeksinde ise İstanbul Havalimanı'nın bağlantı kurduğu destinasyon sayısı 337 olarak kaydedildi.

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 4

MANHATTAN'DAN DAHA BÜYÜK! DEV HAVALİMANININ BOYUTLARI DİKKAT ÇEKTİ

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın fiziksel büyüklüğünü de haberinde öne çıkardı.

2018 yılında hizmete açılan ve yaklaşık 12 milyar dolara mal olan havalimanının toplam 76,5 milyon metrekarelik alana yayıldığı belirtildi. Bu alanın New York'taki Manhattan bölgesinden daha büyük olduğu vurgulandı.

Havalimanının 1,4 milyon metrekarelik terminali ise tek çatı altında dünyanın en büyük terminali olarak tanımlandı.

Her yıl 84 milyondan fazla yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, toplam yolcu kapasitesi bakımından dünyanın en yoğun sekizinci havalimanı konumunda bulunuyor.

Ancak havalimanının uzun vadeli hedefi bununla sınırlı değil. CNN International'ın aktardığı bilgilere göre, yıllık yolcu kapasitesinin 200 milyona çıkarılması planlanıyor. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde İstanbul Havalimanı, küresel havacılıkta çok daha büyük bir kapasiteye ulaşacak.

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 5

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA RAKİPSİZ OLACAKLAR"

Haberde görüşlerine yer verilen OAG Baş Analisti John Grant, İstanbul Havalimanı'nın gelecekteki konumuna ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Grant, havalimanının geniş pist kapasitesine, Türk Hava Yolları'nın büyüyen uçuş ağına ve gelişmekte olan pazarlara yakınlığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki yıllarda rakiplerinin ulaşamayacağı bir konuma gelecekler."

İstanbul Havalimanı'nın sahip olduğu avantajları sıralayan Grant, Türk Hava Yolları'nın yeni uçak siparişleriyle büyümeyi sürdürdüğünü ve havalimanının Orta Asya gibi gelişmekte olan pazarlara yakınlığının önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

Grant, Orta Doğu'daki mevcut durumun da kısmen İstanbul Havalimanı'nın konumuna olumlu yansıdığını ifade etti.

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 6

ÜÇ PİSTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON AVANTAJI

İstanbul Havalimanı'nın küresel rakipleri karşısındaki en önemli avantajlarından biri de operasyonel kapasitesi.

CNN International'ın haberine göre havalimanı, geçen ay dördüncü ana pistini hizmete açtı. Uzun vadeli planda altı ana pist ve üç yedek pist olmak üzere toplam dokuz pist bulunması hedefleniyor.

Uzunluğu 2 bin 820 metre olan yeni pist, havalimanının doğu-batı doğrultusunda uzanan ilk pisti olma özelliğini taşıyor. Yeni pistin özellikle batıya uçan uçakların taksi sürelerini azaltarak zaman ve yakıt tasarrufuna katkı sağlaması bekleniyor.

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 7

OAG Baş Analisti Grant, İstanbul Havalimanı'nın aynı anda üç pistte eş zamanlı operasyon gerçekleştirebilme kabiliyetine dikkat çekti.

Grant'e göre bu kapasite, yoğun saatlerde uçuş sıklığının artırılmasına ve operasyonların daha esnek biçimde yürütülmesine olanak tanıyor. Üç pistin eş zamanlı kullanılabilmesi, uçuşların zamanında gerçekleştirilmesine de katkı sağlayabiliyor.

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 8

TÜRK HAVA YOLLARI'NIN KÜRESEL AĞI İSTANBUL'UN GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

CNN International'ın haberinde, İstanbul Havalimanı'nın başarısında Türk Hava Yolları'nın oynadığı rol de öne çıkarıldı.

Havalimanındaki uçuşların yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştiren Türk Hava Yolları, küresel bağlantı ağının temel unsurlarından biri olarak gösterildi.

130 ülkeye uçuş gerçekleştiren şirket, Guinness Dünya Rekorları'nda en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olarak yer alıyor. 500'den fazla Boeing ve Airbus uçağından oluşan filosuyla faaliyet gösteren Türk Hava Yolları, uluslararası uçuş ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Birleşik Krallık'taki Cranfield Üniversitesi'nde hava taşımacılığı yönetimi alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Viktoriia Myroniuk, genç uçak filosunun yolcular üzerinde daha iyi bir izlenim oluşturduğunu belirtti.

Haberde, Türk Hava Yolları'nın hizmet kalitesinin de şirketin Avrupa'nın En İyi Hava Yolu Şirketi ödülünü almasında öne çıkan unsurlardan biri olduğu aktarıldı.

Yeni nesil uçakların daha verimli çalışmasının, yükselen yakıt maliyetleri karşısında hava yolu şirketlerine avantaj sağladığına da dikkat çekildi. Bu verimliliğin maliyetleri düşürerek bilet fiyatlarının daha rekabetçi tutulmasına katkıda bulunabileceği ifade edildi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen de verimlilik ve maliyet avantajlarının her yıl yeni hava yolu şirketlerini havalimanına çektiğini belirterek, İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde en fazla sayıda hava yolu şirketine hizmet veren iki büyük merkezden biri olduğunu söyledi.

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 9

AVRUPA'NIN DEV HAVALİMANLARI KAPASİTE SINIRINA DAYANDI

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın büyüme potansiyelini değerlendirirken Avrupa'daki rakiplerinin karşılaştığı kısıtlamalara da dikkat çekti.

Londra Heathrow Havalimanı'nın üçüncü pist projesinin çevresel etkiler nedeniyle tartışmalı olduğu, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda ise yıllık uçuş hareketlerinin 488 binle sınırlandırıldığı belirtildi.

Cranfield Üniversitesi'nden Viktoriia Myroniuk, İstanbul Havalimanı'nın şehir merkezinin biraz dışında bulunmasının günün 24 saati operasyon gerçekleştirebilmesi açısından avantaj sağladığını ifade etti.

Haberde, İstanbul Havalimanı'nın altyapısının en başından itibaren büyüme hedefi doğrultusunda tasarlandığına dikkat çekildi. Bu yaklaşımın, artan yolcu talebinin karşılanmasına ve havalimanının uluslararası aktarma merkezi rolünün güçlendirilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 10

AKTARMALI YOLCULARA İSTANBUL'U KEŞFETME FIRSATI

CNN International'ın haberinde Türk Hava Yolları'nın aktarmalı yolculara yönelik İstanbul'da mola programı da öne çıkarıldı.

Program, belirli koşulları karşılayan yolcuların aktarma süreleri boyunca İstanbul'u keşfetmesine ve anlaşmalı otellerde ücretsiz konaklamasına olanak tanıyor.

Viktoriia Myroniuk, özellikle uzun aktarmalarda yolculara dinlenme fırsatı sunulmasının önemli olduğunu belirtti. Programın, yolcuların yalnızca bir uçuşu diğerine bağlamak yerine yerel kültürü tanımalarına ve seyahat deneyimlerini zenginleştirmelerine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Türkiye'ye kısa süreli ziyaret için vize koşullarının bazı yolcular açısından Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha elverişli olabilmesinin İstanbul'un aktarma merkezi olarak cazibesini artırabileceğine dikkat çekildi.

CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı 11

2027'DE DE ZİRVEDE KALABİLİR

CNN International'ın haberinde İstanbul Havalimanı'nın gelecek yıllardaki konumuna ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

OAG Baş Analisti John Grant, mevcut koşulların büyük ölçüde değişmemesi halinde İstanbul Havalimanı'nın 2027 yılında da dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumunu koruyabileceğini belirtti.

Grant, önümüzdeki üç ila dört yıl içinde Çin'deki havalimanlarının da sıralamadaki konumlarını güçlendirebileceğini ifade etti. Çinli hava yolu şirketlerinin uluslararası uçuşlarında yaşanan büyümenin bu havalimanlarının bağlantı kapasitesine katkı sağlayacağını söyledi.

Orta Doğu'daki uçuşların yeniden normalleşmesinin bölgedeki havalimanlarına da katkı sunabileceğini belirten Grant, buna karşın Avrupa'daki büyük havalimanlarının kapasite sınırlarıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

CNN International'ın haberinde ortaya konulan değerlendirmeler, İstanbul Havalimanı'nın yalnızca mevcut bağlantı ağıyla değil, genişleme kapasitesi, pist altyapısı ve Türk Hava Yolları'nın küresel erişimiyle de uluslararası havacılıkta öne çıktığını gösteriyor.

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