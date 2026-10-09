CNN International, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiğini yazdı
CNN International, İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılıktaki yükselişini mercek altına aldı. Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükselen İstanbul Havalimanı'nın 76,5 milyon metrekarelik devasa alanı, üç pistte eş zamanlı operasyon kabiliyeti ve Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağı dikkat çekti. Haberde, İstanbul Havalimanı'nın önümüzdeki yıllarda rakiplerinin ulaşmakta zorlanacağı bir konuma gelebileceği değerlendirmesine yer verildi.
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, İGA İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılık sektöründeki başarısını gündemine taşıdı. Maureen O'Hare imzalı haberde, İstanbul Havalimanı'nın Londra Heathrow'u geride bırakarak dünyanın en fazla bağlantı sunan havalimanı konumuna yükseldiği vurgulandı.
CNN International, "Manhattan'dan daha büyük: Dünyayı fetheden, rekorlar kıran havalimanı mega merkezi" başlıklı haberinde İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğüne, altyapısına, uluslararası uçuş ağına ve gelecekteki büyüme potansiyeline dikkat çekti.
Küresel seyahat verileri sağlayıcısı OAG'nin yayımladığı 2026 Megahubs Endeksi'ne göre İstanbul Havalimanı, dünya genelinde uluslararası uçuş bağlantıları bakımından ilk sıraya yerleşti. Londra Heathrow ikinci, Amsterdam Schiphol üçüncü, Kuala Lumpur dördüncü ve Chicago O'Hare beşinci sırada yer aldı.
İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN ZİRVESİNE YERLEŞTİ
CNN International'ın haberinde, İstanbul'un tarih boyunca kıtalar arasında önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olduğuna dikkat çekildi. İpek Yolu üzerindeki konumu, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki deniz ulaşımındaki rolü ve Orient Express'in son durağı olmasıyla öne çıkan İstanbul'un, 21. yüzyılda da küresel havacılığın önemli merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi.
OAG Baş Analisti John Grant, İstanbul Havalimanı'nın zirveye yerleşmesini değerlendirerek, "Nihayet bir numaralı sıraya yerleştiler" ifadelerini kullandı.
İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen ise CNN International'a yaptığı açıklamada, elde edilen başarının havalimanının küresel havacılık merkezi olarak inşa ettiği konumu yansıttığını belirtti.
Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde yaklaşık 350 noktaya uçuş bağlantısı sunduğunu ve büyümek için önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.
OAG'nin endeksinde ise İstanbul Havalimanı'nın bağlantı kurduğu destinasyon sayısı 337 olarak kaydedildi.
MANHATTAN'DAN DAHA BÜYÜK! DEV HAVALİMANININ BOYUTLARI DİKKAT ÇEKTİ
CNN International, İstanbul Havalimanı'nın fiziksel büyüklüğünü de haberinde öne çıkardı.
2018 yılında hizmete açılan ve yaklaşık 12 milyar dolara mal olan havalimanının toplam 76,5 milyon metrekarelik alana yayıldığı belirtildi. Bu alanın New York'taki Manhattan bölgesinden daha büyük olduğu vurgulandı.
Havalimanının 1,4 milyon metrekarelik terminali ise tek çatı altında dünyanın en büyük terminali olarak tanımlandı.
Her yıl 84 milyondan fazla yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, toplam yolcu kapasitesi bakımından dünyanın en yoğun sekizinci havalimanı konumunda bulunuyor.
Ancak havalimanının uzun vadeli hedefi bununla sınırlı değil. CNN International'ın aktardığı bilgilere göre, yıllık yolcu kapasitesinin 200 milyona çıkarılması planlanıyor. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde İstanbul Havalimanı, küresel havacılıkta çok daha büyük bir kapasiteye ulaşacak.
"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA RAKİPSİZ OLACAKLAR"
Haberde görüşlerine yer verilen OAG Baş Analisti John Grant, İstanbul Havalimanı'nın gelecekteki konumuna ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Grant, havalimanının geniş pist kapasitesine, Türk Hava Yolları'nın büyüyen uçuş ağına ve gelişmekte olan pazarlara yakınlığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki yıllarda rakiplerinin ulaşamayacağı bir konuma gelecekler."
İstanbul Havalimanı'nın sahip olduğu avantajları sıralayan Grant, Türk Hava Yolları'nın yeni uçak siparişleriyle büyümeyi sürdürdüğünü ve havalimanının Orta Asya gibi gelişmekte olan pazarlara yakınlığının önemli bir avantaj sağladığını belirtti.
Grant, Orta Doğu'daki mevcut durumun da kısmen İstanbul Havalimanı'nın konumuna olumlu yansıdığını ifade etti.