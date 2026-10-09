Küresel seyahat verileri sağlayıcısı OAG'nin yayımladığı 2026 Megahubs Endeksi'ne göre İstanbul Havalimanı, dünya genelinde uluslararası uçuş bağlantıları bakımından ilk sıraya yerleşti. Londra Heathrow ikinci, Amsterdam Schiphol üçüncü, Kuala Lumpur dördüncü ve Chicago O'Hare beşinci sırada yer aldı.

CNN International, "Manhattan'dan daha büyük: Dünyayı fetheden, rekorlar kıran havalimanı mega merkezi" başlıklı haberinde İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğüne, altyapısına, uluslararası uçuş ağına ve gelecekteki büyüme potansiyeline dikkat çekti.

İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN ZİRVESİNE YERLEŞTİ

CNN International'ın haberinde, İstanbul'un tarih boyunca kıtalar arasında önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olduğuna dikkat çekildi. İpek Yolu üzerindeki konumu, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki deniz ulaşımındaki rolü ve Orient Express'in son durağı olmasıyla öne çıkan İstanbul'un, 21. yüzyılda da küresel havacılığın önemli merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi.

OAG Baş Analisti John Grant, İstanbul Havalimanı'nın zirveye yerleşmesini değerlendirerek, "Nihayet bir numaralı sıraya yerleştiler" ifadelerini kullandı.

İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi Selahattin Bilgen ise CNN International'a yaptığı açıklamada, elde edilen başarının havalimanının küresel havacılık merkezi olarak inşa ettiği konumu yansıttığını belirtti.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde yaklaşık 350 noktaya uçuş bağlantısı sunduğunu ve büyümek için önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

OAG'nin endeksinde ise İstanbul Havalimanı'nın bağlantı kurduğu destinasyon sayısı 337 olarak kaydedildi.