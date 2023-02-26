2 bin çete üyesi böyle nakledildi! Devlet Başkanı Nayib Bukele o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı | Korkak teröristler bedelini ödeyeceksiniz

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla yapılan 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi nakledildi. Bukele sosyal medya adresinden o görüntüleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.02.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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