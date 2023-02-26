26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2 bin çete üyesi böyle nakledildi! Devlet Başkanı Nayib Bukele o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı | Korkak teröristler bedelini ödeyeceksiniz

2 bin çete üyesi böyle nakledildi! Devlet Başkanı Nayib Bukele o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı | Korkak teröristler bedelini ödeyeceksiniz

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla yapılan 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi nakledildi. Bukele sosyal medya adresinden o görüntüleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.02.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 09:29
  • 1
  • 24
2 bin çete üyesi böyle nakledildi! Devlet Başkanı Nayib Bukele o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı | Korkak teröristler bedelini ödeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çetelere karşı yürütülen savaşta gurur duydukları bir güvenlik seviyesine ulaştıklarını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
2 bin çete üyesi böyle nakledildi! Devlet Başkanı Nayib Bukele o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı | Korkak teröristler bedelini ödeyeceksiniz

Yüksek güvenlikli olarak inşa edilen mega hapishanesinin videosunu hesabında tanıtan Bukele, "Burası, halka daha fazla zarar vermeden on yıllarca karma şekilde yaşayacakları yeni evleri olacak." ifadesini kullandı.

  • 3
  • 24
2 bin çete üyesi böyle nakledildi! Devlet Başkanı Nayib Bukele o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı | Korkak teröristler bedelini ödeyeceksiniz

Adalet ve Güvenlik Bakanı Gustavo Villatoro, açıklamasında, Terör Muhafaza Merkezi (CECOT) diye tanımlanan hapishanenin inşaatının tamamlandığını belirterek, "Hücre, hücre bu kanseri toplumdan temizliyoruz. Sizleri bir daha terk etmeyeceğimizi bilin, korkak teröristler olduğunuzun bedelini ödeyeceksiniz." dedi.

  • 4
  • 24
2 bin çete üyesi böyle nakledildi! Devlet Başkanı Nayib Bukele o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı | Korkak teröristler bedelini ödeyeceksiniz

San Salvador'a 74 kilometre mesafede Tecoluca kasabasındaki bir vadide, 166 hektarlık alanda mega olarak adlandırılan hapishanenin açılışı 2 Şubat'ta yapılmıştı.

  • 5
  • 24
2 bin çete üyesi böyle nakledildi! Devlet Başkanı Nayib Bukele o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı | Korkak teröristler bedelini ödeyeceksiniz

Çetelere karşı mücadele amacıyla inşa edilen ve Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olduğu belirtilen "Terör Muhafaza Merkezi" Devlet Başkanı Bukele tarafından açılmıştı.

Ülkede mevcut cezaevi kapasitesinin 30 bin civarında olduğu kaydediliyor.