İtalya'da korkunç olay! Cansız bedenleri karaya vurdu | Aralarında bir bebek de var

İtalya'nın güneyinde içinde 100 kişinin olduğu bir göçmen teknesi battı. Yetkililer aralarında bir bebeğin de olduğu 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, korkunç görüntüler kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.02.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 14:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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