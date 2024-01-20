20 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. 26 Ocak 2024 tarihine kadar market raflarında kalacak indirimli ürünler listesinde Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL, Sütaş Krema 29,90 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte indirimli ürünler…

Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 10:04
  • 1
  • 41
Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğunu ve fiyatları açıkladı. 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim listesinde Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL, Sütaş Krema 29,90 TL, TK Süzme Peynir 92 TL, Aynes Beyaz Peynir 104,90 TL, TK Erzincan Tulum Peynir 99,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL, TK Doğal Tarhana, 39,50 TL fiyattan satışa sunuluyor. Dikkat çeken ürünlerin haricinde mağazanın raflarında daha onlarca ürün uygun fiyattan yer alıyor. İşte TK indirim afişi….

TARIM KREDİ MARKET 20 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 41
Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

ANADOLU BUĞDAY UNU 5KG 66 TL

  • 3
  • 41
Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

TARSÜT KAŞAR PEYNİR 83,90 TL

  • 4
  • 41
Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

TK RENDELENMİŞ DOMATES 23,90 TL

  • 5
  • 41
Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

SUPERFRESH SÜT MISIR 47,90 TL