20 Ocak 2024, Cumartesi
Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…
Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. 26 Ocak 2024 tarihine kadar market raflarında kalacak indirimli ürünler listesinde Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL, Sütaş Krema 29,90 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte indirimli ürünler…
Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 10:04
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