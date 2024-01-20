Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market 20 Ocak indirim kataloğunu ve fiyatları açıkladı. 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim listesinde Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL, Sütaş Krema 29,90 TL, TK Süzme Peynir 92 TL, Aynes Beyaz Peynir 104,90 TL, TK Erzincan Tulum Peynir 99,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL, TK Doğal Tarhana, 39,50 TL fiyattan satışa sunuluyor. Dikkat çeken ürünlerin haricinde mağazanın raflarında daha onlarca ürün uygun fiyattan yer alıyor. İşte TK indirim afişi….

TARIM KREDİ MARKET 20 OCAK İNDİRİM KATALOĞU