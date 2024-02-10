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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Kuru Soğan 9,75 TL, Elma 24,50 TL, Limon 12,90 TL, Portakal 12,50 TL ucuza satışta…

Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Kuru Soğan 9,75 TL, Elma 24,50 TL, Limon 12,90 TL, Portakal 12,50 TL ucuza satışta…

Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğu yayınladı. Haftanın indirim listesinde Kuru Soğan 9,75 TL, Elma 24,50 TL, Limon 12,90 TL, Portakal 12,50 TL, TK Gezen Tavuk Yumurtası 53,00 TL, TKS Yoğurt 63,90 TL, Sütaş Krema 32,50 TL, Tarsüt Tost Peyniri 135,00 TL fiyatta satışa sunuluyor. İşte TK indirim kataloğu…

16 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de satılacak yeni ürünleri fiyatları ne kadar olacak? 16 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'DE SATILACAK YENİ ÜRÜNLERİ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
A101 indirim gelecek yeni ürünleri belirledi! 15 – 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu! İşte yeni indirim afişi… A101 İNDİRİM GELECEK YENİ ÜRÜNLERİ BELİRLEDİ! 15 – 22 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! İŞTE YENİ İNDİRİM AFİŞİ…

Giriş Tarihi: 10.02.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 12:26
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Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Kuru Soğan 9,75 TL, Elma 24,50 TL, Limon 12,90 TL, Portakal 12,50 TL ucuza satışta…

Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını paylaştı. 16 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Elit Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Elit Tuvalet Kağıdı 10'lu 82,90 TL, Elit Kolonya Çeşitleri, 28,90 TL, Arko Nem El Kremi 49,90 TL, Duru Duş Sabunu 64,90 TL, Duru Şampuan 29,90 TL, Dalin Bebek Şampuanı, 79,90 TL, Arko Traş Köpüğü 54,90 TL, TK Filiz Çay 99,90 TL, TK Şehriye Çeşitleri 14,25 TL, TK Makarna Çeşitleri 14,25 TL, Elit Sıvı Sabun 68,90 TL, TK Gezen Tavuk Yumurtası 53,00 TL, TKS Yoğurt 63,90 TL, Sütaş Krema 32,50 TL, Tarsüt Tost Peyniri 135,00 TL, TK Salamura Zeytin 119,90 TL, TK Erzincan Tulum Peyniri, 99,90 TL, TK Süzme Beyaz Peynir 89,90 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri….

TARIM KREDİ MARKET 10 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Kuru Soğan 9,75 TL, Elma 24,50 TL, Limon 12,90 TL, Portakal 12,50 TL ucuza satışta…

Kuru Soğan 9,75 TL

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Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Kuru Soğan 9,75 TL, Elma 24,50 TL, Limon 12,90 TL, Portakal 12,50 TL ucuza satışta…

Yeşil Elma 24,50 TL

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Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Kuru Soğan 9,75 TL, Elma 24,50 TL, Limon 12,90 TL, Portakal 12,50 TL ucuza satışta…

Kırmızı Elma 24,50 TL

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Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Kuru Soğan 9,75 TL, Elma 24,50 TL, Limon 12,90 TL, Portakal 12,50 TL ucuza satışta…

Limon 12,90 TL