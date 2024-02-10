10 Şubat 2024, Cumartesi
Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Kuru Soğan 9,75 TL, Elma 24,50 TL, Limon 12,90 TL, Portakal 12,50 TL ucuza satışta…
Tarım Kredi Market 10 Şubat indirim kataloğu yayınladı. Haftanın indirim listesinde Kuru Soğan 9,75 TL, Elma 24,50 TL, Limon 12,90 TL, Portakal 12,50 TL, TK Gezen Tavuk Yumurtası 53,00 TL, TKS Yoğurt 63,90 TL, Sütaş Krema 32,50 TL, Tarsüt Tost Peyniri 135,00 TL fiyatta satışa sunuluyor. İşte TK indirim kataloğu…
Giriş Tarihi: 10.02.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 12:26
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