Son dakika: EURO 2020'de Hollanda ve Avusturya bir üst tura yükseldi! Bir ilk gerçekleşti
EURO 2020 C Grubu'nda saat 19.00'da başlayan iki maçta Hollanda ile Kuzey Makedonya, Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.
Gruptaki ilk iki maçını kazanan Hollanda, Johan Cruijff Arena'da Kuzey Makedonya ile karşılaştı.
Hollanda, 24'üncü dakikada 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Malen'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Depay'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. İlk yarı Hollanda'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
51 ve 58'inci dakikalarda Wijnaldum'un ayağından bulduğu gollerle Hollanda, farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Hollanda, karşılaşmayı 3-0 kazanarak puanını 9'a yükseltti ve grubu lider tamamlayarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. Kuzey Makedonya ise grubu puan alamadan son sırada tamamladı.
Gruptaki diğer karşılaşmada ise Romanya'nın başkenti Bükreş'te Ukrayna ile Avusturya karşılaştı. 21'inci dakikada Alaba'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde topa dokunan Baumgartner'ın golüyle Avusturya 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Avusturya bu golle 1-0 önde kapattı.
BİR İLK GERÇEKLEŞTİ
2'nci yarıda başka gol olmayınca rakibini 1-0 mağlup eden Avusturya, puanını 6'ya yükseltti ve grubu 2'nci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 takım arasına kalmayı başardı.
Grubu 3 puanla 3'üncü sırada bitiren Ukrayna ise diğer gruplardaki sonuçlara göre en iyi 3'üncü takımlar arasında yer alıp bir üst tura yükselebilme şansını sürdürdü.
GORAN PANDEV MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ
Öte yandan Kuzey Makedonya kaptanı Goran Pandev, Hollanda karşılaşmasıyla son kez milli takım formasını giydi.
Hollanda Milli Takımı takımı kaptanı Georginio Wijnaldum, Kuzey Makedonya formasını 122 kez terleten Pandev için üzerinde adının yazılı olduğu 122 numaralı bir Hollanda forması hediye etti.
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