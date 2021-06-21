Son dakika: EURO 2020'de Hollanda ve Avusturya bir üst tura yükseldi! Bir ilk gerçekleşti

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Romanya'nın başkenti Bükreş'te Ukrayna ile Avusturya karşılaştı. 21'inci dakikada Alaba'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde topa dokunan Baumgartner'ın golüyle Avusturya 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Avusturya bu golle 1-0 önde kapattı.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

2'nci yarıda başka gol olmayınca rakibini 1-0 mağlup eden Avusturya, puanını 6'ya yükseltti ve grubu 2'nci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 takım arasına kalmayı başardı.

Grubu 3 puanla 3'üncü sırada bitiren Ukrayna ise diğer gruplardaki sonuçlara göre en iyi 3'üncü takımlar arasında yer alıp bir üst tura yükselebilme şansını sürdürdü.