İngiltere, Hırvatistan ve Çekya EURO 2020'de tur atladı
Son dakika haberi... EURO 2020'de ilk 16'ya kalan 3 takım daha belli oldu. EURO 2020 D Grubu'nda oynanan son maçların ardından İngiltere, Hırvatistan ve Çekya adını son 16 turuna yazdırdı.
EURO 2020'ye D Grubu'nda saat 22.00'de oynanan iki maçla devam edildi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede Çekya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere, 12'nci dakikada Grealish'in ortasında topla buluşan Sterling'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca İngiltere puanını 7'ye yükseltti ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
HIRVATLAR KAZANARAK TURLADI
Grubun diğer karşılaşmasında ise Hampden Park'ta Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geldi. Hırvatlar, 17'nci dakikada Vlasic'in golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İskoçya, 42'nci dakikada McGregor'ın golüyle skorda dengeyi sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 62'nci dakikada Hırvatistan, Modric'in ayağından bulduğu gol ile tekrar öne geçti: 2-1. 77'nci dakikada Modric'in kullandığı kornere iyi yükselen Perisic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Hırvatistan farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı. Hırvatistan 4 puan ve averajla grubu 2'nci sırada tamamlayarak adını bir üst tura yükseldi. 1 puanda kalan İskoçya ise turnuvaya veda etti.
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