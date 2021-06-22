İngiltere, Hırvatistan ve Çekya EURO 2020'de tur atladı

HIRVATLAR KAZANARAK TURLADI

Grubun diğer karşılaşmasında ise Hampden Park'ta Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geldi. Hırvatlar, 17'nci dakikada Vlasic'in golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İskoçya, 42'nci dakikada McGregor'ın golüyle skorda dengeyi sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 62'nci dakikada Hırvatistan, Modric'in ayağından bulduğu gol ile tekrar öne geçti: 2-1. 77'nci dakikada Modric'in kullandığı kornere iyi yükselen Perisic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve Hırvatistan farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı. Hırvatistan 4 puan ve averajla grubu 2'nci sırada tamamlayarak adını bir üst tura yükseldi. 1 puanda kalan İskoçya ise turnuvaya veda etti.