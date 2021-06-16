Türkiye Galler maçı canlı izle: EURO 2020 milli maç hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
Türkiye Galler maçı canlı nasıl izlenir? EURO 2020 karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye ile Galler karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, bu akşam gerçek oyununu sahaya yansıtıp istediği puanı almak istiyor. Karşılaşma için geri sayım başlarken, mücadeleyi canlı izlemek isteyen vatandaşlar karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, EURO 2020 milli maç hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Türkiye Galler maçı canlı izle seçeniyle ahaber.com.tr'de...
Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bu akşam Galler ile karşılaşacak. Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı. Peki, EURO 2020 milli maç hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Türkiye Galler maçı canlı izle seçeniyle ahaber.com.tr'de...
TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
EURO 2020 A Grubu ikinci karşılaşmalar başladı. Türkiye ile Galler arasındaki maç bugün saat Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı izlenebilecek.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Ozan, Okay, Kenan, Cengiz, Hakan, Burak.
EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|İtalya
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Galler
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
SON MAÇ 24 YIL ÖNCE
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek.
Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.
Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.
Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.
GERİDE KALAN MAÇLAR
İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|20.08.1997
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|6-4
|14.12.1996
|Cardiff
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|25.03.1981
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|15.10.1980
|Cardiff
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-4
|21.11.1979
|İzmir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|29.11.1978
|Wrexham
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
MİLLİ TAKIMIN KADROSU
Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncüsü yapan ve ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında milli takımın başında bulunacak olan teknik direktör Şenol Güneş, 26 kişilik kadroda şu futbolculara yer verdi:
KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş
ORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu
FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Karaman
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