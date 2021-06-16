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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Galler maçını tribünde takip etti | İlk görüntüler

2. maçında 'ımız ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başkan Erdoğan tribünden takip etti. Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Aliyev'de eşlik etti. İşte ilk görüntüler...

EURO 2020 A Haber
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika haberi: EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da tribünde takip etti.

Başkan Erdoğan turnuva öncesinde, milli takımın Bakü'de oynanacak olan maçına geleceği sözünü vermişti.

Başkan Erdoğan Türkiye-Galler maçını tribünden takip etti BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE-GALLER MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Türkiyenin Galler maçı | CANLI TÜRKİYE'NİN GALLER MAÇI | CANLI

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