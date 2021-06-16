Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Galler maçını tribünde takip etti | İlk görüntüler
EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takım'ımız Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başkan Erdoğan tribünden takip etti. Başkan Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'de eşlik etti. İşte ilk görüntüler...
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Son dakika haberi: EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımız, gruptaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da tribünde takip etti.
Başkan Erdoğan turnuva öncesinde, milli takımın Bakü'de oynanacak olan maçına geleceği sözünü vermişti.