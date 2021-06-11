Mesut Özil Euro 2020 kadrosunu açıkladı! Halil Dervişoğlu'nu kadroya aldı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Euro 2020 için UEFA tarafından gerçekleştirilen Fantezi Futbol uygulamasında ilk hafta maçları öncesi kadrosunu belirledi. Mesut Özil kadroya Cristiano Ronaldo'yu da alırken takım arkadaşlarını da es geçmedi.