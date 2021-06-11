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Mesut Özil Euro 2020 kadrosunu açıkladı! Halil Dervişoğlu'nu kadroya aldı

takımlarından 'nin dünyaca ünlü yıldızı , için tarafından gerçekleştirilen Fantezi Futbol uygulamasında ilk hafta maçları öncesi kadrosunu belirledi. Özil, kadroya sürpriz bir ismi ekledi.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Mesut Özil Euro 2020 kadrosunu açıkladı! Halil Dervişoğlu'nu kadroya aldı

'nin dünyaca ünlü yıldızı , için tarafından gerçekleştirilen Fantezi Futbol uygulamasında ilk hafta maçları öncesi kadrosunu belirledi. Mesut Özil kadroya 'yu da alırken takım arkadaşlarını da es geçmedi.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından kadroyu paylaşırken, "Takımımı oluşturdum. Ne düşünüyorsunuz? Beni yenebilirler mi?" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in as kadroda 'na yer vermesi de gözlerden kaçmadı. Fenerbahçeli milli oyuncular ve ise yedeklerde yer aldı.

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