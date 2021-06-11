Türkiye'nin bu zaferleri tarihe geçti!

Türkiye 3-2 Çek Cumhuriyeti (2008 Avrupa Şampiyonası)

EURO 2008'in şüphesiz en renkli takımıydık. İlk maçta Portekiz'e mağlup olunsa da ikinci karşılaşmada ev sahibi İsviçre karşısında 2 golle geri dönülmüştü. Grupta kader maçı ise Çek Cumhuriyeti ile oynanadı. Çekler, 34. dakikada Koller ve 62. dakikada Plasil ile 2-0 öne geçti. Ancak Milliler bir kez daha pes etmedi ve 75. dakikada Arda Turan, 87 ve 92. dakikada Nihat Kahveci'nin golleriyle mücadeleyi 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.