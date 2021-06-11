Galatasaray'dan heyecanlandıran paylaşım! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti | Son dakika Galatasaray haberleri | GS haberleri

İtalya Serie A takımlarından Milan ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi Galatasaray ile anılıyordu. Milli yıldız özel bir televizyon kanalında sarı kırmızılı takım için "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" demişti.

Yıldız oyuncu daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu ve gelecekte sarı-kırmızılı takımda oynamak istediğini vurgulamıştı.