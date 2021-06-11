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Galatasaray'dan heyecanlandıran paylaşım! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti | Son dakika Galatasaray haberleri | GS haberleri

heyecanı bu akşam oynanacak olan İtalya-Türkiye maçı ile başlarken, takımı 'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu.

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Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Galatasaray'dan heyecanlandıran paylaşım! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti | Son dakika Galatasaray haberleri | GS haberleri

'nın ülkeler bazında oynadığı en büyük turnuva olan 'de heyecan bu akşam oynanacak olan İtalya-Türkiye maçı ile başlıyor. Türkiye'ye sosyal medyadan destek mesajları yağarken, 'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

takımı Galatasaray "Wembley yolculuğunda başarılar #BizimÇocuklar!" notuyla paylaşım yaparken, paylaşımda yer alan futbolcular dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray formasıyla milli takıma yükselen, , ve 'nın yanında sarı kırmızılı alt yapıdan yetişen ve son olarak İngiliz devi 'da forma giyen yer aldı. Paylaşımda herkesin dikkatini çeken isimse oldu.

İtalya Serie A takımlarından ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi Galatasaray ile anılıyordu. Milli yıldız özel bir televizyon kanalında sarı kırmızılı takım için "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" demişti.

Yıldız oyuncu daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu ve gelecekte sarı-kırmızılı takımda oynamak istediğini vurgulamıştı.

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Galatasaray başkan adaylarından , yaptığı açıklamada "Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir 10 numarayı Fatih hocamız istediği anda transfer edeceğiz. Bu 10 numara Türk ve büyük ses getirecek." ifadelerini kullanmış ve gözler Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti.

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