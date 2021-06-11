Galatasaray'dan heyecanlandıran paylaşım! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti | Son dakika Galatasaray haberleri | GS haberleri
EURO 2020 heyecanı bu akşam oynanacak olan İtalya-Türkiye maçı ile başlarken, Süper Lig takımı Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu.
Avrupa'nın ülkeler bazında oynadığı en büyük turnuva olan EURO 2020'de heyecan bu akşam oynanacak olan İtalya-Türkiye maçı ile başlıyor. Türkiye'ye sosyal medyadan destek mesajları yağarken, Galatasaray'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
Süper Lig takımı Galatasaray "Wembley yolculuğunda başarılar #BizimÇocuklar!" notuyla paylaşım yaparken, paylaşımda yer alan futbolcular dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray formasıyla milli takıma yükselen, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'nın yanında sarı kırmızılı alt yapıdan yetişen ve son olarak İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Ozan Kabak yer aldı. Paylaşımda herkesin dikkatini çeken isimse Hakan Çalhanoğlu oldu.
🇹🇷 Wembley yolculuğunda başarılar #BizimÇocuklar! 💪#EURO2020 #TUR pic.twitter.com/Iok01j4Y3t— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) June 11, 2021
İtalya Serie A takımlarından Milan ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi Galatasaray ile anılıyordu. Milli yıldız özel bir televizyon kanalında sarı kırmızılı takım için "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" demişti.
Yıldız oyuncu daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu ve gelecekte sarı-kırmızılı takımda oynamak istediğini vurgulamıştı.
METİN ÖZTÜRK, ÇALHANOĞLU'NU İŞARET ETMİŞTİ
Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, yaptığı açıklamada "Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir 10 numarayı Fatih hocamız istediği anda transfer edeceğiz. Bu 10 numara Türk ve büyük ses getirecek." ifadelerini kullanmış ve gözler Hakan Çalhanoğlu'na çevrilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 MSB PERTEM MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman, nasıl olacak?
- Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar?
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?
- AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...
- Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?