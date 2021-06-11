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Son dakika: İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Pandemi sonrası...

A Milli Takım'ın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Güzel bir başlangıç olsun, devamı gelsin. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Pandemi sonrası taraftarın sesini duymak ve Türk taraftarları görmek bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar: Pandemi sonrası...

A Milli Takım'ın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

"GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLSUN"

İtalya maçı öncesi konuşan Güneş, "Güzel bir başlangıç olsun, devamı gelsin. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Ambiyans iyi. Pandemi sonrası taraftarın sesini duymak ve Türk taraftarları görmek bizi mutlu ediyor. Sportif başarı bekliyoruz ama önemlisi, iyi bir imajla ülkeyi tanıtmak istiyoruz. Tribünlerde Türk taraftarlarını görmek çok güzel. Bu turnuvanın hem bizim hem de diğer takımlar için iyi olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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