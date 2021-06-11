Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Euro 2020 mesajı! Milli Takım'a 'Evlatlarım' diyerek seslendi: Yanınızdayım...
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız için destek mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan,"Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımıza başarılar diledi.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük etkileşim aldı.
Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2021
Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun. @MilliTakimlar 🇹🇷