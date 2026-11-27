Düzenlemenin mali boyutuna ilişkin henüz rakam paylaşamayacağını ifade eden Babacan, masada beş farklı senaryonun bulunduğunu kaydetti. Bu senaryoların bir bölümünün birbiriyle bağlantılı ve eş zamanlı uygulanabilir nitelikte olduğunu belirten Babacan, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını dile getirdi.

Çalışma Bakanı'nın gündeme getirdiği alternatif senaryoların ardından hibrit bir modelin öne çıktığını ifade eden Babacan, enflasyon farkı ödemelerinin bu yıl da devam edeceğini, buna ek olarak bütçede yeni bir kaynak oluşturulduğunu belirtti. Düzenlemenin 17 milyon emeklinin tamamını kapsayacağını vurgulayan Babacan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığının tekrar altını çizelim: 17 milyon emeklinin tamamına yönelik bir adım olacak." dedi.

Hükümetin emeklilere yönelik düzenleme üzerinde uzun süredir çalıştığını belirten AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyon içinde hareket ettiğini aktardı.

REFAH İYİLEŞTİRMESİ VE SOSYAL DEVLET VURGUSU: BASKIN SEÇİM İDDİALARINA NET YANIT

Türkiye Yüzyılı buluşmaları ve saha programlarında vatandaşların hayat pahalılığına ilişkin beklentilerini yakından takip ettiklerini belirten Babacan, emeklilerin yanı sıra sabit gelirli çalışanların ve asgari ücretlilerin durumunun da gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Hayat pahalılığı karşısında vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Babacan, bütçede şartların zorlanmasıyla ilave bir kaynak oluşturulduğunu söyledi. Yapılacak düzenlemenin iki temel amaca dayandığını belirten Babacan, bunları vatandaşın alım gücünü destekleyecek bir refah iyileştirmesi ve sosyal devlet anlayışının gerektirdiği sosyal destek olarak açıkladı.

Düzenlemenin olası bir erken seçim hazırlığı olarak değerlendirilmesine de değinen Babacan, bu iddialara katılmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi tarihine bakıldığında tarzının bu olmadığını çok rahat görürsünüz. Popülist, anlık, kısa vadeli, günü kurtarmaya dönük bir politika setine hiçbir zaman müracaat edilmedi; bu dönemde de edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

11 DEPREM ŞEHRİNE 110 MİLYAR EUROYU AŞAN KAYNAK: İYİLEŞTİRME ÖNE ÇEKİLDİ

Malatya milletvekili olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, 11 deprem şehrinin yeniden inşası için bugüne kadar 110 milyar euronun üzerinde kaynak aktarıldığını belirtti.

Deprem bölgesindeki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve teslimatların sürdüğünü ifade eden Babacan, deprem bütçesinin üç yıldır devlet üzerinde önemli bir mali yük oluşturduğunu söyledi. Mayıs-haziran aylarında deprem bütçesi sürecinin tamamlanmasının beklendiğini aktaran Babacan, emeklilere yönelik iyileştirmenin de bu nedenle öne çekildiğine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasını kendisi açısından da sürpriz olarak değerlendiren Babacan, iktisat kökenli olması nedeniyle düzenlemenin mali ve finansman boyutunu düşündüğünü belirtti. Deprem bölgesindeki ilave süreçlerin tamamlanmasının ardından böyle bir adım atılmasını beklediğini ifade eden Babacan, Başkan Erdoğan'ın emeklilere yönelik yeni bir iyileştirme adımı attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün yapılacak toplantıda tüm seçenekler değerlendirilerek düzenlemenin çerçevesi netleştirilecek. Toplantıya ekonomi yönetiminin yanı sıra AK Parti'nin parti ve grup yöneticilerinin de katılması bekleniyor.