17 milyon emekli için yeni dönemin şifreleri A Haber'de! Prim günü ve yaş kriteri detayı: En düşük maaşta 30 bin TL hedefi
A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Abdurrahman Babacan ile Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmesi, zam senaryoları ve bütçe takvimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. TBMM Genel Kurulunda 20 Aralık'ta yapılacak son bütçe oylamasının ardından, prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin esas alınacağı zam düzenlemesinin takviminin 1 Ocak'tan önce netleşeceği belirtildi.
A Haber ekranlarına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak ayı zam senaryolarını değerlendirdi. Yasal enflasyon artışına ek olarak yapılması beklenen iyileştirmeye dikkat çeken Göktaş, ilave zam hesaplamasında prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin dikkate alınacağını belirtti.
EMEKLİ ZAMMINDA İKİ AŞAMALI SÜREÇ: YASAL ZAM VE İYİLEŞTİRME
Emekli maaşlarına yönelik zam sürecinin yasal enflasyon artışı ve ilave iyileştirme olmak üzere iki ayrı başlıkta değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılda iki kez, altı aylık gerçekleşen enflasyon oranında zam aldığını hatırlattı. Ocak ayında yapılacak yasal artışın, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon verisine göre belirleneceğini ifade eden Göktaş, kamuoyunda gündeme gelen iyileştirmenin ise bu artıştan bağımsız, ilave bir zam anlamına geldiğini vurguladı.
SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN OCAK ZAMMI TAHMİNLERİ
Gerçekleşen enflasyon verileri üzerinden ocak ayı zam oranlarına ilişkin tahminlerini paylaşan Göktaş, temmuz ayında yüzde 1,74, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekim ayında yüzde 2,58 olarak gerçekleşen enflasyon oranlarını hatırlattı.
Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hak ettiği zam oranının şimdiden yüzde 8,29'a ulaştığını belirten Göktaş, yıl sonu enflasyonunun yüzde 10,5 seviyelerine yaklaşması hâlinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yasal zam oranının yüzde 10-10,5 bandında olabileceğini ifade etti.
Memur ve memur emeklilerinin zam hesaplamasının ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı nedeniyle farklı işlediğini aktaran Göktaş, bu gruptaki artışın yüzde 8-8,5 seviyelerinde gerçekleşebileceğini öngördü.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASIYLA NETLEŞTİ: PRİM GÜNÜ VE YAŞA GÖRE İLAVE ZAM
İlave zam düzenlemesinde sosyal yardım modelinden ziyade sigortacılık sisteminin esas alınabileceğine dikkat çeken Göktaş, emekli aylıklarının hesaplanmasında ödenen prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş gibi kriterlerin önem taşıdığını belirtti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından ilave zam uygulamasının çerçevesinin belirginleştiğini ifade eden Göktaş, düzenlemenin temelini oluşturan kriterleri şu sözlerle açıkladı:
"Kişilerin ödediği prim günleri ve yaşları dikkate alınarak ilave bir zam verilecek."
3.600 GÜN İLE 9.000 GÜN FARKI VE 'KUMBARA' ÖRNEĞİ
Emekliler arasında en çok tartışılan konulardan birinin farklı gün sayılarıyla prim ödeyen kişilerin aynı emekli aylığını alabilmesi olduğunu belirten Göktaş, 3.600 gün ve 9.000 gün prim ödeyen asgari ücretliler arasındaki farka dikkat çekti.
Bu durumu kumbara örneğiyle anlatan Göktaş, daha fazla prim ödeyen emeklilerin mevcut sistemde aynı maaşı alabilmesine yönelik şikayetlerin arttığını ifade etti. Yeni düzenlemenin söz konusu mağduriyeti tamamen ortadan kaldırmasa da kısmen gidermesinin hedeflendiğini belirten Göktaş, prim gün sayısı ve ödenen prim miktarı yüksek olanların daha yüksek oranda ilave zam alabileceğini kaydetti.
MİLYONLARCA EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ TARİH BELLİ OLUYOR
A Haber ekranlarına konuk olan AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları ve bütçe takvimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bütçenin 7-20 Aralık tarihleri arasında TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini belirten Babacan, son oylamanın 20 Aralık'ta yapılacağını ifade etti. Babacan, emeklilere yönelik prim gün sayısı ve yaş kriterlerinin esas alınacağı düzenlemenin takviminin 1 Ocak'tan önce netleşeceğini söyledi.