Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik iyileştirme çalışmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin uzun süredir yaşadığı sorunlara dikkat çeken Yılmaz, iyileştirmeye yönelik çalışmaların bütçe imkanları ve makroekonomik istikrar gözetilerek yürütüldüğünü belirtti. Yılmaz, söz konusu çalışmanın bütçe hazırlanırken hesaba katıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le düzenlenen basın toplantısında emeklilerin aylıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLER ÜZERİNDEN SEÇİM SPEKÜLASYONU

Seçim tarihi üzerinden birtakım varsayımlar ve spekülasyonlar yaparak sosyal amaçlı çalışmalarımızı bununla ilişkilendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle emeklilerimizle ilgili bir çalışmamız üzerinden bu tartışmaların yapıldığını görüyoruz.

EMEKLİLER İÇİN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Bizim burada kesinlikle bütçe disiplinini bozma gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil. Tam tersine, emeklilerimizin uzun zamandır yaşadığı meseleler var. Sayın Cumhurbaşkanımız da hiçbir zaman bu kesimin meselelerine kayıtsız kalan bir siyasi anlayışa sahip olmadı. Bunu da defalarca ortaya koydu.

Dolayısıyla burada bir iyileştirmeye yönelik çaba içindeyiz. Ancak bu çabayı da tabii ki bütçe imkanlarımız ve genel makroekonomik istikrarımızla birlikte ele alıyoruz.

BÜTÇEDE HESABI YAPILDI

Bütçemizi hazırlarken bunu zaten bütçemiz içerisinde değerlendirdik. Ben bunu Meclisteki bütçe sunumunda da ifade ettim. Bütçemizi, bunun hesabını da yaparak hazırladık.

BÜTÇE DENGELERİ KORUNACAK

O hesabın ötesine geçen bir gelişme olursa gerekli tedbirleri alırız. Yine bütçe dengelerimizi koruyarak bu süreci yönetiriz.