Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'yi bünyesine kattığını duyurdu.

FİNANSAL İSTİKRARIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, sektördeki güven ortamının güçlendirilmesi, finansal istikrarın korunması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla sürece dahil oldu. Bu çerçevede şirket, tasarruf finansman sektörü şirketlerinden Katılımevim ile Birevim tasarruf finansman şirketlerini ve İktisat Katılım Bankasını bünyesine kattı.