Spot altın , perşembe sabahı itibarıyla ons başına 3.585,87 dolardan işlem gördü. Önceki seansta sert satış baskısıyla karşılaşan değerli metal, Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3.500 doların altına gerilemişti. Ons altın, çarşamba günü 3.426,70 dolara kadar düşerek bir yıldan uzun sürenin en düşük seviyesini gördü. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yeniden 3.500 doların üzerine çıkan altın, kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. ABD'de açıklanan ekonomik veriler, Fed 'in para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili oldu. Çekirdek PCE enflasyonu yıllık yüzde 3,3 yükselerek 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüme kaydetti. Böylece büyüme, önceki çeyrekte açıklanan yüzde 2,2'lik oranın üzerine çıkarken, daha önce öngörülen yüzde 3,5'lik tahmini de aştı. Enflasyonun yüksek seyretmesi ve ekonomik büyümenin güçlü kalması, Fed'in faiz indiriminden ziyade faiz artırımı seçeneğini gündeme alabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Enflasyon ve büyüme verilerinin ardından Fed'in önümüzdeki dönemde faiz politikasını daha sıkı tutabileceği beklentisi öne çıktı. Piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali büyük ölçüde fiyatlanırken, ocak ayında da yeni bir faiz artırımının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

ABD'de yükselen enflasyon ve faiz beklentileri altın piyasasında satış baskısını artırdı. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

Fed'in faiz oranlarını en son eylül ayında artırdığı hatırlatılırken, yeni faiz artırım beklentileri altın üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. Faizlerin yükselmesi, yatırımcılara faiz getirisi sağlayan varlıkları daha cazip hâle getiriyor. Getiri sunmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyeti artarken, bu durum değerli metalin talebini sınırlayabiliyor.

Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri canlı yayında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, küçük yatırımcının kafasını karıştıran sorulara yanıt verdi. Ons altında 3 bin 500 dolar seviyesinin çok kuvvetli bir direnç noktası olduğunu ve bu noktadan tepki alımlarının geldiğini belirten Faruk Erdem, "Yatay bir seyir var. 3 bin 500, o direnç öyle gözüküyor ki devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ALTINDA İBRE TERSE Mİ DÖNÜYOR?

Altın fiyatlarını etkileyen küresel gelişmelere dikkat çeken Faruk Erdem, ABD'de yaşanan siyasi ve ekonomik sürecin enflasyon riskini artırdığını vurgulayarak, "Trump'ın biliyorsun bu seçimlerden sonra Kongre'de çoğunluğu kaybetmesinden sonra bu tarifelerle ilgili kararnameleri biraz böyle dolambaçlı yollardan, arka yollardan geçirme çabaları var. Bu da tabii biraz Amerika'da enflasyon risklerini artırıyor. Netice itibarıyla bu da tabii faizlere yansıyacak" sözleriyle aktardı. Tarifelerin yükseltilmesinin ülkeye giren malların fiyatlarını artırdığını ve bunun da ABD'de hayat pahalılığına, enflasyona ve yüksek faize yol açtığını anlatan Erdem, pandemiyle başlayan süreçte gerçek savaşların yanı sıra ticaret savaşlarının da altın üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Piyasalarda ve sosyal medyada dolaşan "Aralıkta çökecek, Ocakta daha da çökecek, Şubatta tamamen bitecek" şeklindeki yorumların küçük yatırımcının kafasını karıştırdığının konuşulması üzerine değerlendirmede bulunan Faruk Erdem, piyasa işleyişine dikkat çekerek, "Piyasalar önceden satın alıyor. Yani piyasalar beklentiyi satın alıyor, gerçekleşince de satıyor. O yüzden hani gerçekleşeni satın almıyor piyasalar, beklentiyi satın alıyor şu anda. Dolayısıyla bu düşüşler Aralık ayındaki o faiz artırımının satın alınması demek. O yüzden de hani Aralıkta böyle çok büyük bir çöküş söylentilerini ben de okuyorum ama buna katılmıyorum" ifadelerini kullandı. Düşüşlerin Aralık ayına kadar sürebileceğini ve arada küçük tepki alımlarıyla yükselişler görülebileceğini ifade eden Erdem, "Teknik olarak şu görünüyor ki burada Fed'in faiz artıracak olması şu anda satın alınıyor. Dolayısıyla 3 bin 500 dolar direncinden bir tepki alımı geliyor" sözleriyle aktardı. Erdem ayrıca, 2027 yılında enflasyonun düşeceğinin öngörüldüğünü, enflasyonla birlikte faizlerin ineceğini ve oradaki paranın daha riskli yatırımlara yönelmesiyle 2027'de altında bir miktar daha yükseliş görüleceğini öngördü.