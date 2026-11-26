Fed'in son raporu çıktı! Fiyat artışları sürüyor: Gözler faiz kararında
ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunun kasım sayısını yayımladı. Raporda ülkenin çoğu bölgesinde ekonomik faaliyetin hafif ila ılımlı düzeyde büyüdüğü, istihdamın hafif arttığı ve fiyatların ılımlı artışını sürdürdüğü bildirildi. Girdi maliyetlerindeki artışın satış fiyatlarındaki artışı aştığına dikkat çekilirken gelecek aylarda da fiyatların yükselmesinin beklendiği kaydedildi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) Amerikan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı Bej Kitap raporunun kasım sayısı yayımlandı.
Raporda Fed'in 12 bölgesel şubesinden 8'inin ekonomik faaliyette hafif ila ılımlı düzeyde büyüme bildirdiği, 4 bölgede ise değişim kaydedilmediği belirtildi.
TÜKETİCİLER HARCAMALARINDA DAHA SEÇİCİ DAVRANIYOR
Tüketici harcamalarında çok az değişiklik olduğuna işaret edilen raporda hane halklarının fiyatlara duyarlılığını koruduğu ve zorunlu olmayan harcamalarında giderek daha seçici davrandığı ifade edildi.
Turizm ve seyahat faaliyetlerinin güçlü seyrettiği, eğlence ve konaklama sektörlerindeki harcamaların ise genel olarak karmaşık bir görünüm sergilediği belirtildi. Yüksek akaryakıt fiyatları ve faiz oranları nedeniyle otomobil satışlarının ivme kaybettiği kaydedildi.
YÜKSEK MALİYETLER KONUT SEKTÖRÜNÜ BASKILIYOR
Maliyetlerin karşılanabilirliğine ilişkin sorunların talebi baskılamasıyla konut sektöründeki faaliyetlerin zayıfladığı, ticari gayrimenkul piyasasında ise karmaşık bir görünüm izlendiği bildirildi.
Yüksek borçlanma ve inşaat maliyetleri nedeniyle inşaat faaliyetlerinin gerilediği belirtildi.
İMALAT VE TAŞIMACILIKTA ILIMLI BÜYÜME
Birkaç sanayi kolundaki güçlü talebin tüketiciye yönelik ve konutla bağlantılı ürünlerdeki zayıflığı telafi etmesiyle imalat sanayisinde genel olarak ılımlı büyüme kaydedildi.
Raporda düzensiz talep, kapasite ve altyapı kısıtlamaları ile artan maliyet baskılarına rağmen taşımacılık faaliyetlerinin de ılımlı büyüdüğü bildirildi.
Hava koşullarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle limanlardaki yük hacminin hafif gerilediği, veri merkezleriyle bağlantılı ithalatın ise arttığı belirtildi.
Enerji sektöründeki faaliyetlerin ılımlı büyüdüğü ancak jeopolitik gelişmelere, politikalara ve maliyetlere ilişkin yüksek belirsizliklerin bu alandaki yatırımları sınırlamaya devam ettiği kaydedildi.
KREDİ TALEBİ ZAYIF SEYRİNİ KORUDU
Raporda bankacılık koşullarının genel olarak çok az değiştiği, kredi talebinin zayıf seyrini koruduğu ve finans dışı hizmet faaliyetlerinin hafif arttığı belirtildi.
Konut ve diğer temel ihtiyaçlara ilişkin yüksek maliyetlerin hane halkı bütçelerini zorladığına işaret edilen raporda bu durumun sosyal hizmetlere yönelik talebi artırdığı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kapasitesini zorladığı kaydedildi.
Bölgelerin çoğunluğunun ekonomik faaliyette hafif ila ılımlı düzeyde büyüme beklediği bildirildi.