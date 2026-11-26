Sektör temsilcileri gelecek aylarda da fiyat artışlarının sürmesini bekliyor.

İSTİHDAM HAFİF ARTTI

İstihdam seviyelerinin genel olarak hafif arttığı belirtilen raporda birçok şirketin çalışan sayısının istikrarlı seyrettiği ve işe alımların ağırlıklı olarak işten ayrılan çalışanların yerini doldurmak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Yalnızca az sayıda şirketin kayda değer istihdam artışı bildirdiği kaydedildi.

Çeşitli sektörlerdeki temsilcilerin iş gücü talebinin istikrarlı seyrettiğini veya arttığını ifade ettiği belirtildi. Birçok şirketin ise belirsizlik ve tüketici harcamalarındaki zayıflama nedeniyle işe alım konusunda temkinli davrandığı bildirildi.

Ücretler ve yan hakların ılımlı artış göstererek önceki raporlama dönemindeki sınırlı artışların üzerine çıktığı belirtildi.

Bu yükselişte özellikle doldurulması zor pozisyonlarda yoğunlaşan ücret artışı baskısının etkili olduğu kaydedildi. Yaşam maliyetine göre yapılan ücret ayarlamaları ile yan hak giderlerindeki artışların da belirleyici olduğu ifade edildi.

GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ SATIŞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞI AŞTI

Raporda fiyatların önceki raporlama döneminde olduğu gibi genel olarak ılımlı artış gösterdiği belirtildi.

Çeşitli sektörlerdeki temsilcilerin enerji, taşımacılık, sağlık hizmetleri, sigorta ve tarifelerden kaynaklanan giderler nedeniyle maliyet baskısının devam ettiğini bildirdiği aktarıldı.

Ham maddeler, metaller, navlun ücretleri ve özel nitelikli ithal ürünlerin de işletmelerin faaliyet maliyetleri üzerindeki baskıya katkıda bulunduğu ifade edildi.

Rekabet baskısının ve müşterilerin fiyatlara duyarlılığının şirketlerin artan maliyetleri tamamen satış fiyatlarına yansıtma imkanını sınırladığı belirtildi. Girdi maliyetlerindeki artışın genel olarak satış fiyatlarındaki artışın üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.