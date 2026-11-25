Fon meselesine ilişkin son gelişmeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ele alınacak. (ahaber.com.tr)

ÜÇ İSİMDEN ORTAK AÇIKLAMA

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Üç isim, fon meselesine ilişkin gelinen son aşama hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.