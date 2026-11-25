Fon meselesinde kritik toplantı! Üç isim açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 19.00'da başlayacak toplantıda son gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
Fon meselesine ilişkin son gelişmeler yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek ortak basın toplantısında ele alınacak.
ÜÇ İSİMDEN ORTAK AÇIKLAMA
Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Üç isim, fon meselesine ilişkin gelinen son aşama hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.
GÖZLER SAAT 19.00'A ÇEVRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı saat 19.00'da başlayacak. Yapılacak açıklamaların yanı sıra basın mensuplarının konuya ilişkin soruları da yanıtlanacak.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Burhan Tunç Özkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Özkan, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
ARA ÖDEMELER 27 KASIM'A KADAR TAMAMLANACAK
İletişim Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme taslağının hazırlıklarının tamamlandığını ve Meclis Grubu'na sunulacak hale getirildiğini açıkladı. 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin son kısmının 27 Kasım'da tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.