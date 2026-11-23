İntibak düzenlemesi nedir, maaşlara yansıyacak mı? SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı
Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrilirken, intibak düzenlemesi yeniden gündeme geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Başmüfettişi İsa Karakaş, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olanlar arasında yüzde 30'a varan maaş farkları oluştuğunu belirtti. Prim gün sayısına göre değişen Hazine desteğine de dikkat çeken Karakaş, intibak düzenlemesinin emeklilik sistemindeki maaş farklılıklarının giderilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.
Emeklilik tarihi, prim gün sayısı ve aylık bağlama oranları, emekli maaşlarının hesaplanmasında belirleyici rol oynuyor. Farklı dönemlerde emekli olanların aylıklarının yeniden uyumlu hale getirilmesini amaçlayan intibak düzenlemesi de bu kapsamda öne çıkıyor. A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Başmüfettişi İsa Karakaş, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olanlar arasındaki yüzde 30'a varan maaş farkını, prim gün sayısına göre değişen Hazine desteğini ve intibak formülüne ilişkin değerlendirmelerini rakamlarla anlattı.
AYNI SÜRE ÇALIŞAN EMEKLİLER ARASINDA YÜZDE 30 FARK
Emeklilik tarihinin maaş hesaplamasında önemli bir etken olduğunu belirten Karakaş, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olanlar arasındaki farklılığa dikkat çekti.
Karakaş, "Dilekçesini 31.12.2024 günü 23.59'da, bir dakika sonra verenlerle arada yüzde 30'luk farklar oldu. Maaşları aynı, sistemde kaldıkları süre aynı. Emekli bunu görüyor, diyor ki 'Niye böyle bir piyango gibi düzenleme var? Bunu iyileştirin' diyor. Bu da intibakla olur. Dolayısıyla masada öncelikle şu intibak olmadığı takdirde Türkiye'nin emeklilik sistemi ilerleyen yıllarda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya gelir" ifadelerini kullandı.
4 BİN 500 GÜN İLE 9 BİN GÜN ARASINDAKİ FARK
Emeklilerin prim gün sayılarına göre aldıkları Hazine desteğini karşılaştıran Karakaş, "4 bin 500 gün prim ödeyene 6 bin 850 lira fazladan veriyoruz ama geliyoruz bakın 9 bin gün ödemiş olana ne kadar veriyoruz? 2 bin 450 lira. Şimdi burada yapılacak olan çalışmalar şudur, bu 9 bin gün prim ödemiş, biz niye buna çok daha az ödüyoruz? Bu da şu andaki 23 bin 552 TL'nin içinde, bunu biraz daha yükseltelim. Bunu biraz daha yükselttiğimiz zaman sistem daha adaletli olabilir" dedi.
2000 YILI ÖNCESİ VE SONRASI EMEKLİLİKTE MAAŞ FARKI
2000 yılı öncesi ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarını değerlendiren Karakaş, 1999 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte aylık bağlama oranlarının düşürüldüğünü belirtti.
Karakaş, "2000 yılından sonra emekli olanlar ne oldu, aylık bağlama oranı düştüğü için bakın orada sadece Tarım Bağ-Kur'lularınki düşüktü, 17 bin lira civarı. Şimdi geldiğimiz zaman SSK'lılar da burada artık 2000-2008 yılı dönemi için aldım, artık SSK'lılarda ne oldu? Maaşları düştü. Çünkü niye? Bu 99 yılında o EYT'nin mağduriyetinin çıktığı kanunda aylık bağlama oranı düşürüldü. Kök maaşı 14 bine kadar düşmüş. 14 binle 15 bin 800 arası SSK'lılarda. Ne oldu? Hazine yardımı çok yüksek oldu" şeklinde konuştu.
İNTİBAK FORMÜLÜ NASIL OLMALI?
Emeklilik sistemindeki maaş farklılıklarının giderilmesi için prim miktarı ve çalışma süresinin esas alınması gerektiğini vurgulayan Karakaş, sosyal sigorta sistemiyle sosyal yardım uygulamalarının birbirinden ayrılması gerektiğini ifade etti.
Karakaş, "SGK bir sosyal yardım kuruluşu değildir. Herkes ne kadar prim ödemiş, ne kadar çalışmış, hakkaniyet adalet budur, buna göre yapılması lazım. Hükümet iyi niyetli olarak 2019 yılında dedi ki 'En düşük emekli maaşı bin liranın altında, ben bunu bari bir yapayım', geçici olarak düşündü ama ne oldu? Şimdi içinden çıkamıyoruz. Bu artık gittikçe 23 bin 552 TL. Burada artık biz ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanımızın formülü bellidir, bu da sosyal sigorta tekniğine uygundur. Prime göre, sistemde kalma süresine göre iyileştirmenin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.