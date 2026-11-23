Emeklilik tarihi, prim gün sayısı ve aylık bağlama oranları, emekli maaşlarının hesaplanmasında belirleyici rol oynuyor. Farklı dönemlerde emekli olanların aylıklarının yeniden uyumlu hale getirilmesini amaçlayan intibak düzenlemesi de bu kapsamda öne çıkıyor. A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Başmüfettişi İsa Karakaş, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olanlar arasındaki yüzde 30'a varan maaş farkını, prim gün sayısına göre değişen Hazine desteğini ve intibak formülüne ilişkin değerlendirmelerini rakamlarla anlattı.

AYNI SÜRE ÇALIŞAN EMEKLİLER ARASINDA YÜZDE 30 FARK

Emeklilik tarihinin maaş hesaplamasında önemli bir etken olduğunu belirten Karakaş, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olanlar arasındaki farklılığa dikkat çekti.

Karakaş, "Dilekçesini 31.12.2024 günü 23.59'da, bir dakika sonra verenlerle arada yüzde 30'luk farklar oldu. Maaşları aynı, sistemde kaldıkları süre aynı. Emekli bunu görüyor, diyor ki 'Niye böyle bir piyango gibi düzenleme var? Bunu iyileştirin' diyor. Bu da intibakla olur. Dolayısıyla masada öncelikle şu intibak olmadığı takdirde Türkiye'nin emeklilik sistemi ilerleyen yıllarda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya gelir" ifadelerini kullandı.

4 BİN 500 GÜN İLE 9 BİN GÜN ARASINDAKİ FARK

Emeklilerin prim gün sayılarına göre aldıkları Hazine desteğini karşılaştıran Karakaş, "4 bin 500 gün prim ödeyene 6 bin 850 lira fazladan veriyoruz ama geliyoruz bakın 9 bin gün ödemiş olana ne kadar veriyoruz? 2 bin 450 lira. Şimdi burada yapılacak olan çalışmalar şudur, bu 9 bin gün prim ödemiş, biz niye buna çok daha az ödüyoruz? Bu da şu andaki 23 bin 552 TL'nin içinde, bunu biraz daha yükseltelim. Bunu biraz daha yükselttiğimiz zaman sistem daha adaletli olabilir" dedi.