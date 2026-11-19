Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek verim nedeniyle dalda kalan mandalinalar, belediyenin desteğiyle vatandaşların sofralarına ulaştı. Yerel üreticilerden satın alınan 67 ton mandalina, 7 bin haneye ücretsiz dağıtıldı. Çalışmayla hem çiftçilere ekonomik destek sağlandı hem de aile bütçelerine katkıda bulunuldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek verim nedeniyle dalda kalan mandalinalar, belediyenin başlattığı çalışmayla değerlendirildi. İskenderun Belediyesi, yerel üreticilere destek olmak amacıyla çiftçilerden satın aldığı 67 ton mandalinayı 7 bin haneye ücretsiz ulaştırdı.

İskenderun Belediyesi, yüksek verim nedeniyle dalda kalan mandalinaları çiftçilerden satın alarak 7 bin haneye ücretsiz ulaştırdı.

DALDA KALAN MANDALİNALAR SOFRALARA ULAŞTI

İskenderun Belediyesi, yüksek verim nedeniyle dalda kalan mandalinaların çürümesini önlemek ve üreticilere ekonomik destek sağlamak amacıyla harekete geçti.

Yerel çiftçilerden satın alınan mandalinalar, belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Bugüne kadar 67 ton mandalina 7 bin haneye ulaştırılırken özellikle çocukların kış ayları öncesinde C vitamini bakımından zengin meyvelerle buluşmasına katkı sağlandı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, dağıtım çalışmalarına katılarak vatandaşlara kendi elleriyle mandalina verdi.

67 TON MANDALİNA 7 BİN HANEYE DAĞITILDI

Dağıtım çalışmalarına katılan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, hanelere kendi elleriyle kasa kasa mandalina ulaştırdı. Vatandaşlarla sohbet eden Dönmez, uygulamanın hem yerel üretime hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu belirtti.

Başkan Dönmez, "Bizim için belediyecilik, yalnızca yol yapmak, park yapmak değildir. Üreten çiftçimizin alın terine sahip çıkmak, hemşehrilerimizin sofrasına katkı sunmak da en önemli sorumluluklarımızdandır. Çiftçilerimizin yetiştirdiği mandalinaları satın alarak bugüne kadar 67 ton meyveyi 7 bin hanemize ücretsiz ulaştırdık. Bir yandan üreticimize ekonomik destek sağlarken diğer yandan özellikle çocuklarımızın kış ayları öncesinde vitamin deposu meyvelerle buluşmasını sağlıyoruz. Çiftçimiz üretecek, biz destekleyeceğiz; İskenderun'umuzda bereket paylaştıkça çoğalacak. Hiçbir üreticimizin emeğini, hiçbir hemşehrimizin ihtiyacını görmezden gelmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.