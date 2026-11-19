Şehir içi ulaşım ve trafik sorununa uzun vadeli çözüm sunması hedeflenen raylı sistem projesinde çalışmalar hız kazandı. Akçaabat'tan havalimanına uzanacak 16,2 kilometrelik ilk etapta 16 istasyon bulunacak.

İki yıldır üzerinde yoğun çalışmalar yürütülen projenin temeli, 1 Eylül 2026 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve protokol üyelerinin katılımıyla Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde atıldı.

Şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif oluşturması beklenen raylı sistemin trafik yoğunluğunu azaltması, ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirmesi hedefleniyor. Çalışmaların önemli bir bölümü Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi çevresinde sürerken bölgedeki iş makinesi yoğunluğu dikkat çekiyor.

AKÇAABAT'TAN HAVALİMANINA UZANACAK

Kentin doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma hattı oluşturması planlanan projenin ilk etabı, Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden başlayacak. Şehir merkezinden geçecek hat, havalimanına kadar uzanacak.

Toplam 16,2 kilometrelik güzergah üzerinde Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık-İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyon yer alacak.