Tanesi 50 liradan satılıyor! Yeşil elmasa bebek gibi bakıyorlar: "Bir tane bile diyaliz hastamız yok"

Türkiye'nin enginar ihtiyacının yüzde 42'sini karşılayan Aydın'da yeni sezonun ilk hasadı başladı. Tarlada tanesi 50 liradan alıcı bulan enginar için üreticiler sabahın erken saatlerinde mesaiye başladı. Gölhisar Mahallesi'nde yaşayan üretici Gülten Savran, enginarın yaprağından sapına kadar her bölümünü değerlendirdiklerini belirterek, "Mahallemizde bildiğimiz kadarıyla bir tane bile diyaliz hastası yok. Bunu enginar tüketimine bağlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin enginar üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Aydın'da yeni sezonun ilk hasadı başladı. Türkiye'nin enginar ihtiyacının yüzde 42'sini karşılayan kentte, özellikle Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere enginar yetiştirilen bölgelerde hasat hareketliliği yaşanıyor. Yaz aylarında toprakla buluşturulan enginar fideleri, aylar süren bakımın ardından hasat edilmeye başlandı. Tarlada tanesi 50 liradan alıcı bulan ve "yeşil elmas" olarak da adlandırılan enginar, üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alırken bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

"ENGİNARA BEBEK GİBİ BAKIYORUZ" Gölhisar Mahallesi'nde üreticiler, sezonun ilk ürünlerini toplamak için sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutuyor. Dikiminden hasadına kadar büyük emek isteyen enginarın tazeliğini korumak ve hasadı zamanında tamamlamak isteyen üreticiler, gün doğmadan mesaiye başlıyor. Sabah saat 06.00 sıralarında tarlaya gelen üreticiler, öğle saatlerine kadar hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun ilk hasadını gerçekleştiren üreticilerden Gülten Savran, enginar yetiştirmenin büyük emek istediğini belirterek, "Enginarı 18 Temmuz'da dikmeye başladık. O günden beri bebek gibi, çocuğumuz gibi bakıyoruz. Sürekli tarlada çalışıyor ve bakımını yapıyoruz. Bugün de ilk hasadımıza başladık. Hasat döneminde sabah saat 06.00'da tarlaya geliyoruz. Çalışmalarımızı genellikle saat 13.00'e kadar tamamlıyoruz" dedi.

"KIZARTMASINDAN TATLISINA BİRÇOK ÇEŞİDİ YAPILIYOR" Enginarın mutfakta farklı şekillerde değerlendirilebildiğini anlatan Savran, kendi yörelerinde bilinen ancak başka bölgelerde pek rastlanmayan enginar filizi yemeğine de dikkat çekti. Enginarın yalnızca çanak kısmının değil, yapraklarının, sapının ve gövdesinin de değerlendirildiğini belirten Savran, "Enginarla çok çeşitli yemekler yapılıyor. Dolması, turşusu, hatta tatlısı bile hazırlanıyor. Biz burada enginarın filizinden de yemek yapıyoruz. Filizlerini küçük küçük doğradıktan sonra soğan, dereotu ve etle birlikte pişiriyoruz. Bu yemek özellikle bizim yöremize özgü. Başka yerlerde pek bilinmiyor. Enginarın her bölümünü değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"HAFTADA 2-3 KEZ ENGİNAR TÜKETİYORUZ" Enginarın sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğünü ifade eden Savran, mahallelerindeki tüketim alışkanlıklarından örnek vererek, "Enginarın faydaları saymakla bitmez. Karaciğer dostu olduğunu ve vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olduğunu biliyoruz. Kendi evimizde haftada 2-3 kez mutlaka enginar pişiriyoruz. Enginar, yaprağından sapına kadar her parçası değerlendirilebilen bir ürün. Yapraklarını bile pazara götürüyoruz. Vatandaşlar da bu yaprakları alıp kaynatarak suyunu içiyor" ifadelerini kullandı.