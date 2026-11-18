Rekabet Kurulu, Sony hakkında PlayStation'daki dijital oyun ve oyun içi içerik satışlarına yönelik soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmada, PlayStation Store'daki komisyon ücretlerinin oyun fiyatlarını artırıp artırmadığı ve alternatif satış kanallarının engellenip engellenmediği incelenecek.

Rekabet Kurulu, Sony'nin PlayStation oyun konsollarındaki dijital oyun ve oyun içi içerik satışlarına yönelik uygulamalarını incelemek üzere soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, PlayStation Store üzerinden gerçekleştirilen satışlarda uygulanan komisyon ücretleri ile dijital oyun fiyatlarının mercek altına alınacağı bildirildi.

PLAYSTATION OYUN FİYATLARI MERCEK ALTINDA

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Sony'nin PlayStation oyun konsollarının üreticisi olduğu, bu konsollarla uyumlu dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin yalnızca şirkete ait PlayStation Store (PS Store) üzerinden dağıtılıp satıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Sony'nin dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtımı ile satışına ilişkin pazarlarda dışlayıcı veya sömürücü koşullar uygulayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği incelenecek.

Rekabet Kurulu, Sony'nin PlayStation platformundaki dijital oyun satışlarına yönelik uygulamalarını inceleyecek.

KOMİSYON ÜCRETLERİ OYUN FİYATLARINI ARTIRIYOR MU?

Rekabet Kurumunun açıklamasında, soruşturma kapsamında incelenecek konulara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sony'nin PS Store üzerinden gerçekleştirilen satışlarda uyguladığı komisyon ücretlerinin aşırı olup olmadığı ve bu ücretlerin oyunların dijital sürümlerinin fiziksel sürümlerine kıyasla daha yüksek fiyatlarla satılmasına yol açıp açmadığı, Sony'nin dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin PS Store dışındaki kanallardan satılmasını engelleyerek rakiplerini dışlayıp dışlamadığı, Sony'nin oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının tüketicileri alternatif satış kanalları ve daha uygun fiyatlı seçenekler hakkında bilgilendirmesini engelleyip engellemediği hususları araştırılmaktadır."

ALTERNATİF SATIŞ KANALLARI DA İNCELENECEK

Soruşturmada, Sony'nin dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin PlayStation Store dışındaki kanallardan satılmasını engelleyerek rakiplerini dışlayıp dışlamadığı araştırılacak.

Ayrıca oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının tüketicileri alternatif satış kanalları ve daha uygun fiyatlı seçenekler hakkında bilgilendirmesinin engellenip engellenmediği de incelenecek.

SORUŞTURMA KARARI İHLAL ANLAMINA GELMİYOR

Öte yandan, Rekabet Kurulunun soruşturma açılması yönünde aldığı karar, Sony'nin ilgili kanunu ihlal ettiğinin tespit edildiği veya şirketin yaptırımla karşı karşıya kaldığı ya da kalacağı anlamına gelmiyor.