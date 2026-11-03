Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta kurulması planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Güney Kore'yi önemli bir potansiyel ortak olarak gördüklerini belirtti. Mersin Akkuyu'nun ardından Türkiye'nin enerji arz güvenliğine stratejik katkı sağlayacak dev proje için gözler kritik görüşmelere çevrilirken, yaklaşık 30 milyar dolarlık dev yatırıma ev sahipliği yapacak Sinop İnceburun'daki son durumu ve projenin teknik detaylarını A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

GÜNEY KORE İLE ENERJİDE DEV ORTAKLIK MASADA

Türkiye ile Güney Kore arasındaki nükleer enerji iş birliği görüşmeleri en kritik aşamaya geldi. Sürecin geçmişine ve masadaki son duruma değinen A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Güney Kore ile enerji alanında yapılacak çalışmalar, iş birliği ve ortak hareket etme süreci imzalanan anlaşmalarla başlamıştı. Bu anlaşmalar ışığında yapılabilecek enerjideki ortak çalışmalar konusunda, özellikle Türkiye'nin ikinci nükleer enerji santralinin Türkiye'nin en kuzeyinde, Sinop'ta bulunmuş olduğumuz İnceburun mevkisinde kurulmasıyla ilgili görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Güney Kore temaslarında en kritik gündem maddelerinden birinin bu tesis olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Güney Koreli firmalar arasındaki mutabakatın ardından teknik ve ekonomik değerlendirmelerin hız kazandığını bildirdi.