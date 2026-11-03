Akkuyu'dan sonra ikinci adres: Sinop İnceburun! İşte 4 reaktörlü nükleer santralin detayları
Türkiye'nin ikinci nükleer santrali için Sinop İnceburun'da çalışmalar sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'yi projede potansiyel ortak olarak gördüklerini açıklarken, 30 milyar dolarlık yatırım kapsamında santralin 4 reaktör ve 4 bin 560 megavat kurulu güce sahip olması planlanıyor. Santralin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor. Projenin detaylarını A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta kurulması planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için Güney Kore'yi önemli bir potansiyel ortak olarak gördüklerini belirtti. Mersin Akkuyu'nun ardından Türkiye'nin enerji arz güvenliğine stratejik katkı sağlayacak dev proje için gözler kritik görüşmelere çevrilirken, yaklaşık 30 milyar dolarlık dev yatırıma ev sahipliği yapacak Sinop İnceburun'daki son durumu ve projenin teknik detaylarını A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
GÜNEY KORE İLE ENERJİDE DEV ORTAKLIK MASADA
Türkiye ile Güney Kore arasındaki nükleer enerji iş birliği görüşmeleri en kritik aşamaya geldi. Sürecin geçmişine ve masadaki son duruma değinen A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Güney Kore ile enerji alanında yapılacak çalışmalar, iş birliği ve ortak hareket etme süreci imzalanan anlaşmalarla başlamıştı. Bu anlaşmalar ışığında yapılabilecek enerjideki ortak çalışmalar konusunda, özellikle Türkiye'nin ikinci nükleer enerji santralinin Türkiye'nin en kuzeyinde, Sinop'ta bulunmuş olduğumuz İnceburun mevkisinde kurulmasıyla ilgili görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Güney Kore temaslarında en kritik gündem maddelerinden birinin bu tesis olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Güney Koreli firmalar arasındaki mutabakatın ardından teknik ve ekonomik değerlendirmelerin hız kazandığını bildirdi.
SANTRAL 4 BİN 560 MEGAWATT GÜCE SAHİP OLACAK
Proje kapsamında sahada yürütülen ön hazırlıkların tamamlandığına dikkat çeken A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Güney Kore'nin enerji devi ile yürütülen ön fizibilite çalışmaları projenin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Güney Kore'den gelen ekip bu alanda fizibilite çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip olması öngörülen Sinop Nükleer Güç Santrali, toplam 4 bin 560 megavat kurulu güce sahip olacak ve 4 reaktörden oluşması planlanıyor" sözleriyle dev projenin kapasitesini aktardı.
DEV TESİS TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK
Kurulacak santralin hem enerji üretimine hem de ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları vurgulayan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "60 yıl işletme ömrü öngörülen santralin tam kapasiteyle devreye girmesi durumunda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanması hedefleniyor. Bu kapasiteyle Sinop'ta kurulması planlanan tesis, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayabilecek projeler arasında yer alıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yalnızca enerji üretiminde değil; inşaat, mühendislik, sanayi ve birçok alanda hem bölgeye hem de ülkeye büyük bir katkısı olacak" değerlendirmesinde bulundu.
AKKUYU'DAN SONRA İKİNCİ ADRES: SİNOP İNCEBURUN
Dünya genelindeki nükleer enerji yarışına ve Türkiye'deki mevcut duruma işaret eden A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verileri kapsamında 2026 yılı itibarıyla dünya genelinde 417 nükleer reaktörün faal durumda çalıştığını belirtelim. Bunlardan ABD'de 94, Çin'de 60, Fransa'da 57 gibi liste uzayıp gidiyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Mersin Akkuyu'da çalışmalar devam ederken Sinop projesi ülkenin ikinci büyük nükleer santral yatırımı olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin en kuzeyinde, Sinop İnceburun'da Güney Kore ile yapılması planlanan santralle ilgili kritik karar aşamasına gelindi" ifadeleriyle sahadaki son bilgileri aktardı.