UZAYDA ORTAK UYDU PROJESİ Sanayi ve teknoloji alanındaki iş birliğinin somut projelerinden biri de Türksat ile Katar merkezli Es'hailSat arasında yürütülen uydu ortaklığı oldu. İki kuruluşun 19 Mayıs 2026'da imzaladığı stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Es'hail-3/Türksat-Biruni uydu projesi hayata geçirilecek. Proje, Türkiye ile Katar'ın uzay ve uydu teknolojilerindeki ortak çalışmalarının önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. İki ülke, küçük uydular, yer gözlem sistemleri ve uydu haberleşmesi alanlarında yeni projelerin geliştirilmesini de destekleyecek. Uzay ajansları ve araştırma kurumları arasında kurulacak iş birlikleriyle teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

YAPAY ZEKA VE KUANTUM TEKNOLOJİLERİNDE İŞ BİRLİĞİ Türkiye ile Katar, yapay zeka, kuantum teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışma programları yürütme kararı aldı. Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden sorumlu kurumları ile Katar Ulusal Yapay Zeka Merkezi arasında doğrudan temas kurulması teşvik edilecek. Çok dilli büyük dil modelleri, kuantum hesaplama ve kuantum haberleşmesi alanlarında araştırma iş birlikleri geliştirilecek. TÜRK MÜTEAHHİTLERDEN 20,8 MİLYAR DOLARLIK PROJE Ekonomik iş birliğinin güçlü ayaklarından birini inşaat ve altyapı yatırımları oluşturuyor. Türk müteahhitlik şirketlerinin Katar'da bugüne kadar üstlendiği 206 projenin toplam değeri 20,8 milyar dolara ulaştı. İki ülke, mevcut yatırımların genişletilmesi ve kamu-özel sektör ortaklıklarının güçlendirilmesi konusunda da ortak irade ortaya koydu.