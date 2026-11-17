Türkiye ile Katar’dan beş yeni anlaşma! Ortak uydu projesi ve savunmada üretim hamlesi
Türkiye ile Katar arasında imzalanan beş yeni anlaşmayla stratejik ortaklıkta yeni bir döneme girildi. Savunmada ortak üretimden uydu teknolojilerine kadar birçok alanda iş birliği derinleşirken ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklıkta yeni bir dönem başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede, Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın da aralarında bulunduğu beş anlaşma imzalandı. İki ülke; savunma sanayisinde ortak üretim, teknoloji geliştirme, uzay ve uydu sistemleri, yapay zeka, enerji ve sanayi yatırımları alanlarında iş birliğini derinleştirme kararı aldı. Ticaret hacminde 5 milyar dolarlık hedef yinelenirken Türk müteahhitlerin Katar'da üstlendiği 206 projenin toplam büyüklüğünün 20,8 milyar dolara ulaştığı açıklandı.
SAVUNMADA ÜRETİM DÖNEMİ
Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tarafından imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması, askeri iş birliğinin kapsamını genişletti. Anlaşmayla iki ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması, ortak güvenlik tehditlerine karşı koordinasyonun artırılması ve bölgesel istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Taraflar, ortak askeri tatbikatların, personel eğitimlerinin ve savunma sanayisi projelerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı.
Savunma sanayisindeki yeni dönemin önemli başlıklarından birini Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın taraf olduğu Bedir Mutabakatı oluşturuyor. Dört ülkeyi kapsayan iş birliği mekanizmasıyla savunma ihtiyaçlarının yerli kabiliyetlerle karşılanması, ortak üretim kapasitesinin artırılması, teknoloji transferi yerine ortak teknoloji geliştirme imkanlarının güçlendirilmesi ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.