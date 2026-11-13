Zirve öncesi sahadaki son durumu ve hazırlıkları paylaşan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'daki COP31 Zirvesi'nin ardından İstanbul'daki temasları sürüyor. Bu kritik görüşmelerin başında bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani olacak. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe'ye gelmiş durumda. Katarlı bakanların da yine bu noktaya gelmiş olduğunu hatırlatmış olalım." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Türkiye'de (Foto: Ahaber.com.tr)

BEDİR MUTABAKATI, YAPAY ZEKÂ VE TEKNOLOJİ MASADA

Görüşmede ele alınacak başlıkların altını çizen A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Bugün yapılacak bu görüşmede birçok farklı konu konuşulacak. Bu konuların başında mutlak surette Bedir Mutabakatı yer alacak. Bu mutabakatın devamında yapılacak anlaşmalar yine masaya yatırılacak. Savunma sanayii anlamında Bedir Mutabakatı, aslında her iki ülke arasında ve beraberinde diğer ülkeler arasında da oldukça önemli bir mesafe katettirdi. Önümüzdeki süreç içerisinde yapay zekâ, teknoloji ve diğer çeşitli alanlarla alakalı da çeşitli anlaşmaların en azından ilk aşamasının bugün burada konuşulması beklenenler arasında." sözleriyle aktardı.

YÜKSEK STRATEJİK KOMİTE 12. KEZ TOPLANIYOR

İki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğine dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Bir diğer taraftan da Türkiye ile Katar arasında yine bugün Yüksek Stratejik Komite'nin 12. toplantısı gerçekleştiriliyor. Katar ile Türkiye'nin halihazırdaki geçmişi oldukça köklü ve bu köklü geçmişin içerisinde de oldukça iyi bir ilişki var. Bu ikili ilişkilerde ciddi anlaşmalar ve beraberinde ciddi ticaretler de söz konusu. İşte bu ticaretler ve yeni yapılacak yatırımlarla alakalı da hem Katar tarafı hem de Türkiye tarafı bugün İstanbul'da bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.