Dolmabahçe'de Türkiye-Katar zirvesi! Başkan Erdoğan, Al-Sani'yi kabul edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki COP31 zirvesinin ardından İstanbul'daki diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Savunma sanayii, yapay zeka, teknoloji ve yeni yatırımların yanı sıra Bedir Mutabakatı'nın da masada olacağı zirveye ve Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin 12. toplantısına dair detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul edecek.
Zirve öncesi sahadaki son durumu ve hazırlıkları paylaşan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'daki COP31 Zirvesi'nin ardından İstanbul'daki temasları sürüyor. Bu kritik görüşmelerin başında bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani olacak. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Dolmabahçe'ye gelmiş durumda. Katarlı bakanların da yine bu noktaya gelmiş olduğunu hatırlatmış olalım." ifadelerini kullandı.
BEDİR MUTABAKATI, YAPAY ZEKÂ VE TEKNOLOJİ MASADA
Görüşmede ele alınacak başlıkların altını çizen A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Bugün yapılacak bu görüşmede birçok farklı konu konuşulacak. Bu konuların başında mutlak surette Bedir Mutabakatı yer alacak. Bu mutabakatın devamında yapılacak anlaşmalar yine masaya yatırılacak. Savunma sanayii anlamında Bedir Mutabakatı, aslında her iki ülke arasında ve beraberinde diğer ülkeler arasında da oldukça önemli bir mesafe katettirdi. Önümüzdeki süreç içerisinde yapay zekâ, teknoloji ve diğer çeşitli alanlarla alakalı da çeşitli anlaşmaların en azından ilk aşamasının bugün burada konuşulması beklenenler arasında." sözleriyle aktardı.
YÜKSEK STRATEJİK KOMİTE 12. KEZ TOPLANIYOR
İki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğine dikkat çeken Ahmet Nazif Vural, "Bir diğer taraftan da Türkiye ile Katar arasında yine bugün Yüksek Stratejik Komite'nin 12. toplantısı gerçekleştiriliyor. Katar ile Türkiye'nin halihazırdaki geçmişi oldukça köklü ve bu köklü geçmişin içerisinde de oldukça iyi bir ilişki var. Bu ikili ilişkilerde ciddi anlaşmalar ve beraberinde ciddi ticaretler de söz konusu. İşte bu ticaretler ve yeni yapılacak yatırımlarla alakalı da hem Katar tarafı hem de Türkiye tarafı bugün İstanbul'da bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.
DÖRT ÜLKELİ MUTABAKATIN DETAYLARI GÖRÜŞÜLECEK
21 Ekim'de imzalanan mutabakat zaptının görüşmedeki önemine değinen Ahmet Nazif Vural, "Bedir Mutabakatı henüz çok kısa bir süre önce, 21 Ekim'de imzalanmıştı. Bu önemli Bedir Mutabakatı Zaptı, aslında bugün de tekrar konuşmaya açılacak diğer konulardan biri olma ihtimali yüksek gözüyle bakılıyor. Katar Savunma Bakanlığı, Endonezya Savunma Bakanlığı, Pakistan Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında imzalanmış bu mutabakat zaptının devam eden sürecinde Türkiye ve Katar'la alakalı bizleri neler bekliyor ve daha ötesi, Türkiye ile ilgili Bedir Mutabakatı Zaptı nasıl bir yer almış durumda? Bunlar da yine konuşulması beklenen konular arasında." değerlendirmesinde bulundu.
ZİRVEDE İZLENECEK TAKVİM BELLİ OLDU
Katar Emiri'nin Dolmabahçe'ye gelişi ve sonrasındaki program akışına ilişkin bilgi veren Ahmet Nazif Vural, "Şeyh El Sani şu an için İstanbul'da ve kendisinin de yakın bir süre zarfı içerisinde Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne gelmesi bekleniyor. Geldikten sonra da iki lider arasında bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmenin ardından bir heyetler arası görüşme olmasını bekliyoruz. Heyetler arası görüşmenin ardından da eğer bir anlaşma imzalanması süreci söz konusu olduğu takdirde bir basın toplantısı ve ardından ortak bir imza töreni de beklenenler arasında." sözleriyle aktardı.