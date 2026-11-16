THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 25 Kasım'a kadar satın alacakları biletler ile 31 Mayıs 2027'ye kadar avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.

Türk Hava Yolları (THY) Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş dönüş uçuş kampanyası düzenledi.

GİDİŞ DÖNÜŞ BİLETLER 119 DOLARDAN BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında gidiş dönüş biletler Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara'ya 119, Sofya'ya 129, Varna'ya 139, Prag'a 149, Kişinev'e 159, Tiflis, Budapeşte ve Krakow'a 169, Batum'a 179, Vilnius ve Riga'ya 189, Tallinn'e 199, Bakü ve Erivan'a ise 209 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.