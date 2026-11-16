THY'den yurt dışı uçuş kampanyası! Gidiş dönüş biletler 119 dolardan başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı şehirlere yönelik indirimli gidiş dönüş uçuş kampanyası başlattı. Yolcular, 25 Kasım'a kadar alacakları biletlerle 31 Mayıs 2027'ye kadar avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.
Türk Hava Yolları (THY) Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş dönüş uçuş kampanyası düzenledi.
BİLET ALIMINDA SON TARİH 25 KASIM
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 25 Kasım'a kadar satın alacakları biletler ile 31 Mayıs 2027'ye kadar avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.
GİDİŞ DÖNÜŞ BİLETLER 119 DOLARDAN BAŞLIYOR
Kampanya kapsamında gidiş dönüş biletler Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara'ya 119, Sofya'ya 129, Varna'ya 139, Prag'a 149, Kişinev'e 159, Tiflis, Budapeşte ve Krakow'a 169, Batum'a 179, Vilnius ve Riga'ya 189, Tallinn'e 199, Bakü ve Erivan'a ise 209 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
KAMPANYA THY'NİN İNTERNET SİTESİNDE GEÇERLİ
Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek. Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.