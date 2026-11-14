Katar Haber Ajansının (QNA) hazırladığı kapsamlı dosyayı yayımlayan gazete, 2014'te kurulan Yüksek Stratejik Komitenin iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin kurumsal temelini oluşturduğunu vurguladı.



Haberde, Doha ile Ankara arasındaki ilişkilerin yalnızca siyasi koordinasyonla sınırlı kalmadığı, savunma sanayisi, teknoloji, ekonomi, yatırım ve diplomatik arabuluculuk alanlarında da geliştiği belirtildi.



El Şark gazetesi ayrıca mevcut bölgesel ve uluslararası koşulların iki ülke arasındaki yakın koordinasyonu her zamankinden daha önemli hale getirdiğini kaydetti.





BÖLGESEL KRİZLER VE DİPLOMATİK İŞBİRLİĞİ DE ÖNE ÇIKTI



Katar basınında yer alan haberlerde, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgesel krizlerin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik ortak tutum da ele alındı.



Al Jazeera, toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriyi ayrıntılı biçimde aktararak, Türkiye ve Katar'ın Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarı konusunda koordinasyonu sürdürme kararı aldığını belirtti.