Türkiye-Katar ortak savunma anlaşması Katar basınında geniş yankı buldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlığında İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı kapsamında imzalanan anlaşmalar, Katar basınında geniş yer buldu. Katar'ın önde gelen yayın organları; ortak savunma anlaşması, askeri iş birliğinin geliştirilmesi ve dış saldırılara karşı sergilenen ortak iradeyi manşetlerine taşıdı.
Katar'ın yerel gazeteleri El Şark ve The Peninsula ile Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu Al Jazeera iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları okuyucularına aktardı. Haberlerde özellikle ortak savunma anlaşması, askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak yeni adımlar öne çıkarıldı.
Katar'ın İngilizce yayın yapan gazetelerinden The Peninsula, "Katar Emiri ve Türkiye Başkan ortak savunma anlaşması imzaladı" başlıklı haberinde, iki liderin İstanbul'daki bir araya geldiğini aktardı.
Gazete, askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan savunma anlaşmasının yanı sıra tüketicinin korunması, piyasa denetimi, eğitim, barışın tesisi, uzlaşı ve anlaşmazlıkların çözümü alanlarında da işbirliği belgelerinin imzalandığını belirtti.
The Peninsula ayrıca komitenin 12. toplantısına ilişkin ortak bildiriyi yayımlayarak, iki ülkenin herhangi bir dış silahlı saldırı karşısında ortak tutum sergileme ve bölgesel güvenliği güçlendirme yönündeki iradesine dikkati çekti.