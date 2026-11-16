Bu zeytin gerçekten altın değerinde! Kilosu 5 bin dolardan satılıyor, Dubai'den talep yağıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Katırlı bölgesinde yetiştirilen sofralık zeytinler, sıra dışı bir uygulamayla uluslararası pazara açılıyor. Bölgeden temin edilen zeytinler, yenilebilir altınla kaplanarak Dubai, Katar ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor. Kilosu 5 bin dolardan satışa sunulan ürün, Türk zeytininin katma değerli ihracatına dikkat çekiyor.

ZEYTİNİN KİLOSU 5 BİN DOLAR!

Yaklaşık 150 üretici firmanın yer aldığı zeytin ve zeytinyağı odaklı dijital pazar yeri platformunun kurucusu Levent Usluer, altın kaplama zeytinlerin yalnızca yurt dışına satıldığını ve üretimin gelen taleplere göre gerçekleştirildiğini belirtti.

Usluer, "Yenilebilir altın kullanıyoruz. Zeytini altınla kaplıyoruz ve Orta Doğu ülkelerine, Dubai, Katar, Suudi Arabistan'a gidiyor. 100 gramı 500 dolar, yani kilosu 5 bin dolar ki TL bazında 250 bin liraya denk geliyor. Gemlik sofralık zeytinine katma değer kazandırıp ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın kaplama zeytinler, Dubai, Katar ve Suudi Arabistan'a gelen talepler doğrultusunda ihraç ediliyor. (Foto: İHA)

GEMLİK ZEYTİNİ ALTINLA KAPLANIP İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminde öne çıkan bölgelerinden Gemlik'in Katırlı yöresinde yetiştirilen zeytinler, yenilebilir altınla kaplandıktan sonra yurt dışındaki alıcılara sunuluyor.

Özellikle Dubai, Katar ve Suudi Arabistan'a gönderilen ürünler, gelen siparişler doğrultusunda hazırlanıyor. Altın kaplama uygulamasıyla bölgenin sofralık zeytinlerine farklı bir ticari değer kazandırılması amaçlanıyor.

ÜRETİCİLERDEN ALTIN ZEYTİNE İLK YORUM

Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Bircan, bölgede yetiştirilen zeytinlerin Dubai'ye kadar ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bircan, "Siz zeytin üretiyorsunuz, demek ki kaliteli. Yani demek ki bir şeyler yapıyoruz. Böyle dışarıdan duyduğumuz vakit daha hoş oluyor yani. Siyah altın, burada işte. Katırlı Köyü Kooperatifi siyah altını burada. Ama Dubai'ye kadar gitmiş, çok mutlu olduk" dedi.