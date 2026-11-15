Kişi başına 15 bin 755 lira! Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ilişkin Evde Bakım Yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu. Bu kapsamda 495 bin hak sahibine toplam 7,8 milyar lira ödeme yapılacak. Hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira destek sağlanıyor.
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek kapsamında bu ay toplam 7,8 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla uygulanan önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu hatırlattı.
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını belirtti.
Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.
7,8 MİLYAR LİRALIK ÖDEME HESAPLARA YATIRILIYOR
Kasım ayına ilişkin ödemelerin başladığını açıklayan Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 495 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.