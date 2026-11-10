Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabulüne katıldıklarını belirtti.

Anlaşma kapsamında, ACWA Power tarafından Türkiye'de iki aşamada geliştirilecek toplam 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

5 bin megavatlık enerji projesi! Sivas ve Karaman'dan sonra yeni hedef | Fotoğraf: AA

İLK AŞAMADA 2 BİN MEGAVATLIK GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 3 Şubat'ta Riyad'da imzalanan ve 21 Ekim'de yürürlüğe giren hükümetler arası anlaşmanın ayrıntılarını paylaşan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"3 Şubat'ta Riyad'da imzaladığımız ve 21 Ekim'de yürürlüğe giren hükümetler arası anlaşmayla ACWA Power tarafından ülkemizde iki aşamada geliştirilecek toplam 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projelerinin çerçevesini oluşturduk. İlk aşamayı oluşturan Sivas ve Karaman'daki toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz."