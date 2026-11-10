Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji anlaşması! 5 bin megavatlık dev proje
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Elektrik Projelerinde İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda imzalanan mutabakatla, ACWA Power tarafından Türkiye'de iki aşamada geliştirilecek toplam 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projelerinin çerçevesi oluşturuldu. Sivas ve Karaman'daki 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinin ardından ikinci aşamada 3 bin megavatlık ilave kapasite hedefleniyor.
Anlaşma kapsamında, ACWA Power tarafından Türkiye'de iki aşamada geliştirilecek toplam 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN HUZURUNDA İMZALAR ATILDI
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabulüne katıldıklarını belirtti.
Bayraktar, kabulün ardından Başkan Erdoğan'ın huzurunda Elektrik Projelerinde İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını bildirdi.
İLK AŞAMADA 2 BİN MEGAVATLIK GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 3 Şubat'ta Riyad'da imzalanan ve 21 Ekim'de yürürlüğe giren hükümetler arası anlaşmanın ayrıntılarını paylaşan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"3 Şubat'ta Riyad'da imzaladığımız ve 21 Ekim'de yürürlüğe giren hükümetler arası anlaşmayla ACWA Power tarafından ülkemizde iki aşamada geliştirilecek toplam 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projelerinin çerçevesini oluşturduk. İlk aşamayı oluşturan Sivas ve Karaman'daki toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz."
İKİNCİ AŞAMADA 3 BİN MEGAVATLIK İLAVE KAPASİTE
Antalya'da imzalanan mutabakatla ikinci aşamaya yönelik çalışmaların ilerletildiğini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün Antalya'da attığımız imzayla ikinci aşamada hedeflediğimiz 3 bin megavatlık ilave kapasitenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı ileri bir aşamaya taşıyoruz. Bu kapsamda, yüksek gerilim doğru akım iletim altyapısı ve batarya enerji depolama sistemleriyle desteklenen rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirilmesini öngörüyoruz."
"STRATEJİK ENERJİ İŞBİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRİYORUZ"
Yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye'nin elektrik şebekesini de güçlendireceğini vurgulayan Bayraktar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırırken şebeke altyapımızı güçlendirecek ve sistem esnekliğini geliştirecek bu yatırımlarla Suudi Arabistan ile stratejik enerji işbirliğimizi derinleştiriyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve yatırım ortamına duyulan güveni somut projelere dönüştürmeye devam edeceğiz."