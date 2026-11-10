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Emlak Katılım'dan Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım ile ilgili devir açıklaması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emlak Katılım'dan Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım ile ilgili devir açıklaması

Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devir alınma sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Emlak Katılım'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın Kamuyu Aydınlatma Platformunda daha önce yayımlanan özel durum açıklamaları ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik süreç hakkında kamuoyuna bilgi verilmiştir. Pay devir işlemlerine ilişkin olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yürütülen süreçler tamamlanmış ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onaylar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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