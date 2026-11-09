Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Aylık değerlendirmede mevduat faizi yatırımcısına kazandırırken BIST 100 endeksindeki düşüş dikkat çekti. Üç aylık, altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde ise yatırım araçlarının performansı farklılaştı.

TÜFE'ye göre yapılan değerlendirmede ise DİBS yüzde 0,01, dolar yüzde 0,95, Euro yüzde 3,53, külçe altın yüzde 5,57 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,31 oranında reel kayba yol açtı.

Yİ-ÜFE'ye göre Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,91 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,04, Euro yüzde 2,65, külçe altın yüzde 4,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,53 kaybettirdi.

Ekim ayında en yüksek reel getiri, mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Mevduat faizi, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,31, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 reel getiri sağladı.

Ekim ayında en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı.

ÜÇ AYLIK GETİRİDE MEVDUAT FAİZİ İLK SIRADA

Üç aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiriyi mevduat faizi (brüt) sağladı. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 reel getiriyle ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. Endeksin reel kaybı Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 21,13, TÜFE'ye göre ise yüzde 21,11 olarak gerçekleşti.