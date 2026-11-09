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Ne altın ne dolar ne borsa! Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ne altın ne dolar ne borsa! Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Altın, borsa, dolar ve mevduat faizinin performansı belli olurken aylık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. BIST 100 endeksindeki kayıp ise dikkat çekti. Peki, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemde en çok hangi yatırım araçları kazandırdı? İşte TÜİK verilerine göre yatırım araçlarının getiri tablosu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Aylık değerlendirmede mevduat faizi yatırımcısına kazandırırken BIST 100 endeksindeki düşüş dikkat çekti. Üç aylık, altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde ise yatırım araçlarının performansı farklılaştı.

TÜİK, ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.TÜİK, ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

EKİM AYININ KAZANANI MEVDUAT FAİZİ OLDU

Ekim ayında en yüksek reel getiri, mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Mevduat faizi, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,31, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE'ye göre Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,91 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,04, Euro yüzde 2,65, külçe altın yüzde 4,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,53 kaybettirdi.

TÜFE'ye göre yapılan değerlendirmede ise DİBS yüzde 0,01, dolar yüzde 0,95, Euro yüzde 3,53, külçe altın yüzde 5,57 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,31 oranında reel kayba yol açtı.

Ekim ayında en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı.Ekim ayında en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı.

ÜÇ AYLIK GETİRİDE MEVDUAT FAİZİ İLK SIRADA

Üç aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiriyi mevduat faizi (brüt) sağladı. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 reel getiriyle ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. Endeksin reel kaybı Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 21,13, TÜFE'ye göre ise yüzde 21,11 olarak gerçekleşti.

Ne altın ne dolar ne borsa! Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu - 1

ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE DİBS'İN

Altı aylık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sağladı.

DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 reel getiri sağladı.

BIST 100 endeksi ise aynı dönemde Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 25,17, TÜFE'ye göre yüzde 23,98 oranında reel kayıpla en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'te gerçekleşti.Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'te gerçekleşti.

YILLIK GETİRİDE EN ÇOK DİBS KAZANDIRDI

Yıllık değerlendirmede de en yüksek reel getiri DİBS'te gerçekleşti. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,96, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,04 reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE'ye göre yıllık değerlendirmede mevduat faizi yüzde 2,15 kazandırırken dolar yüzde 7,24, külçe altın yüzde 10,06, Euro yüzde 10,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 13,52 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 0,29 reel getiri sağladı. Aynı dönemde dolar yüzde 8,92, külçe altın yüzde 11,70, Euro yüzde 12,26 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,09 oranında reel kayıp yaşattı.

Yıllık değerlendirmede DİBS ilk sırada yer alırken BIST 100 endeksi en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede DİBS ilk sırada yer alırken BIST 100 endeksi en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

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