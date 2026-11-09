Ne altın ne dolar ne borsa! Ekim ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Altın, borsa, dolar ve mevduat faizinin performansı belli olurken aylık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağladı. BIST 100 endeksindeki kayıp ise dikkat çekti. Peki, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemde en çok hangi yatırım araçları kazandırdı? İşte TÜİK verilerine göre yatırım araçlarının getiri tablosu...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Aylık değerlendirmede mevduat faizi yatırımcısına kazandırırken BIST 100 endeksindeki düşüş dikkat çekti. Üç aylık, altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde ise yatırım araçlarının performansı farklılaştı.
EKİM AYININ KAZANANI MEVDUAT FAİZİ OLDU
Ekim ayında en yüksek reel getiri, mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Mevduat faizi, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,31, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,39 reel getiri sağladı.
Yİ-ÜFE'ye göre Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,91 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,04, Euro yüzde 2,65, külçe altın yüzde 4,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,53 kaybettirdi.
TÜFE'ye göre yapılan değerlendirmede ise DİBS yüzde 0,01, dolar yüzde 0,95, Euro yüzde 3,53, külçe altın yüzde 5,57 ve BIST 100 endeksi yüzde 15,31 oranında reel kayba yol açtı.
ÜÇ AYLIK GETİRİDE MEVDUAT FAİZİ İLK SIRADA
Üç aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiriyi mevduat faizi (brüt) sağladı. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,92 reel getiriyle ilk sırada yer aldı.
Aynı dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. Endeksin reel kaybı Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 21,13, TÜFE'ye göre ise yüzde 21,11 olarak gerçekleşti.