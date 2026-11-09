Reçete Berat Albayrak'tan! Gıda rantına neşter: Enflasyonun belini kıracak yeni Hal Yasası Meclis yolunda
Gıda fiyatlarındaki fahiş artışların önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni Hal Yasası, aracı ve komisyoncu hegemonyasını tamamen bitirmeye hazırlanıyor. Meclis komisyonuna gelmesi beklenen tarihi düzenleme, tarlada üretilen mahsulün doğrudan tüketiciye ulaşmasını sağlayarak fiyat katlanmalarını önleyecek. Mersin'deki mandalina üreticisinin kilo başına yalnızca 1 TL kazanabildiği çarpıcı adaletsizliğe neşter vuracak reformun temel yapısını ise, Berat Albayrak'ın yıllar önce hedef olarak gösterdiği "tarladan çatala güçlü ekosistem" modeli oluşturuyor.
Üretici ile tüketici arasındaki aracıları azaltmayı ve fahiş fiyat artışlarını önlemeyi amaçlayan Hal Yasası çalışmasında Meclis süreci bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Kasım'daki açıklamasında AK Parti Grubunun çalışmalarını tamamladığını ve teklifin Meclis komisyonuna gelmesinin beklendiğini bildirdi.
BERAT ALBAYRAK'IN 2018'DE İŞARET ETTİĞİ MODEL
Doğrudan satışın kolaylaştırılması ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi hedefleri, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2018'de dile getirdiği başlıklar arasında da bulunuyordu. Albayrak, üretimden tüketiciye uzanan süreci "Tarladan çatala güçlü ekosistem" ifadesiyle tanımlamıştı.
ÜRETİCİ BİRLİKLERİNE VE KOOPERATİFLERE DAHA FAZLA ALAN
Yumaklı, üretici birlikleri ve kooperatiflerin hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almasının hedeflendiğini belirtti. Büyük satış noktalarının ürünleri doğrudan üreticiden alabilmesine yönelik bir sistem üzerinde de çalışıldığını ifade etti.