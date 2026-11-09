DONAT'TAN DÜZENLEMENİN HIZLA ÇIKARILMASI ÇAĞRISI

Düzenlemenin üreticiyi korumayı ve aracıları devreden çıkarmayı amaçladığını belirten Donat, "Halkın sofrasına ucuz gıdayı getirmeyi amaçlayan Hal Yasası Meclis'te. Çok olumlu gelişme. Daha fazla geç kalmadan. Muhalefetin de desteği ile hızlı bir şekilde çıkması ülke menfaatine olacak" ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK'IN SEKİZ YIL ÖNCEKİ HEDEFLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Hal Yasası, 2018'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da gündemindeydi. Albayrak'ın aracıların azaltılması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve tüketicilerin gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşması yönündeki hedefleri, bugün üzerinde çalışılan taslakta da yer alan başlıklar arasında bulunuyor.