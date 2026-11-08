Petrolün kalbinde mayın alarmı! Küresel piyasaları tedirgin eden açıklama

İran basınında yer alan haberlere göre Muhibbi, İran tarafından belirlenen kurallara uymayan gemilerin mayınlara çarpma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Muhibbi, boğazın tamamen Devrim Muhafızları Donanmasının kontrolünde olduğunu savunarak alternatif rotaları kullanacak gemilere mayın uyarısı yaptı.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen kurallara uymayan gemileri mayın tehlikesine karşı uyardı.

Muhibbi, açıklamasında "Hürmüz Boğazı'nda mayınlar bekliyor" ifadesini kullandı.

Açıklama, bölgede petrol tankerlerine yönelik güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında iki petrol tankerinde yangın çıktığını ve mürettebatın tahliye edildiğini duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu da gece saatlerinde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin mayına çarptığını ileri sürmüştü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran'ın Körfez ülkeleri ve bölgede ABD ile İsrail hedefi olarak tanımladığı noktalara yönelik saldırılarının ardından ateşkes sağlanmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan İslamabad Mutabakatı kapsamında askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar süreci sekteye uğrattı.