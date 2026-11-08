Petrolün kalbinde mayın alarmı! Küresel piyasaları tedirgin eden açıklama
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda kontrolün kendilerinde olduğunu öne sürerek belirlenen kurallara uymayan gemileri mayın tehlikesine karşı uyardı. Açıklama, bölgede iki petrol tankerinin mayına çarptığı iddiasının ardından geldi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Muhibbi, boğazın tamamen Devrim Muhafızları Donanmasının kontrolünde olduğunu savunarak alternatif rotaları kullanacak gemilere mayın uyarısı yaptı.
İran basınında yer alan haberlere göre Muhibbi, İran tarafından belirlenen kurallara uymayan gemilerin mayınlara çarpma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Muhibbi, açıklamasında "Hürmüz Boğazı'nda mayınlar bekliyor" ifadesini kullandı.
Açıklama, bölgede petrol tankerlerine yönelik güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde geldi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında iki petrol tankerinde yangın çıktığını ve mürettebatın tahliye edildiğini duyurmuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu da gece saatlerinde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin mayına çarptığını ileri sürmüştü.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR
ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.
İran'ın Körfez ülkeleri ve bölgede ABD ile İsrail hedefi olarak tanımladığı noktalara yönelik saldırılarının ardından ateşkes sağlanmıştı.
Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan İslamabad Mutabakatı kapsamında askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.
Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar süreci sekteye uğrattı.
Temmuz ayında çatışmalar yeniden başladı. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına tekrar başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu.
HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN KRİTİK?
Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri. Dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri bu güzergahtan taşınıyor.
Boğazdaki olası bir kapanma veya deniz trafiğinin aksaması, petrol arzını, enerji fiyatlarını ve küresel tedarik zincirlerini doğrudan etkileyebiliyor.