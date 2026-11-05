AJet'ten 29 dolara uçak bileti kampanyası! 100 bin koltuk satışta: Son tarih ne zaman?
AJet, yurt dışı uçuşlarında geçerli yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Türkiye çıkışlı uçuşlarda biletler vergiler hariç 29 dolardan, Türkiye varışlı seçili hatlarda ise 15 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kış dönemini kapsayan kampanya, Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya birçok uçuş noktasında geçerli olacak. Peki, AJet'in indirimli bilet kampanyası hangi şehirleri kapsıyor, biletler ne zamana kadar alınabilecek?
AJet, kış dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı biletleri vergiler hariç 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre AJet'in yurt dışı hatlarında başlattığı indirimli bilet kampanyası, Münih'ten Amsterdam'a, Paris'ten Londra'ya, Taşkent'ten Cezayir'e uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor.
AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya kapsamında satışa sunulan 100 bin indirimli koltuk, 6 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.
İNDİRİMLİ UÇAK BİLETLERİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
İndirimli biletler, 24 Kasım 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Ancak 11 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya kapsamı dışında tutulacak.
Türkiye çıkışlı biletler vergiler hariç 29 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Türkiye varışlı seçili hatlarda vergiler hariç 15 eurodan başlayan fiyatlarla bilet alma fırsatı da sağlanacak.
AJET KAMPANYASINDA KABİN BAGAJI 9 DOLAR
AJet'in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak.
Direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, ajet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satın alınabilecek.
AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ?
Kampanya Amsterdam, Stokholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep hatlarında geçerli olacak.