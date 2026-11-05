AJet'ten 29 dolara uçak bileti kampanyası! 100 bin koltuk satışta: Son tarih ne zaman?

AJet, yurt dışı uçuşlarında geçerli yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Türkiye çıkışlı uçuşlarda biletler vergiler hariç 29 dolardan, Türkiye varışlı seçili hatlarda ise 15 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kış dönemini kapsayan kampanya, Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya birçok uçuş noktasında geçerli olacak. Peki, AJet'in indirimli bilet kampanyası hangi şehirleri kapsıyor, biletler ne zamana kadar alınabilecek?