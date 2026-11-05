Bakan Şimşek'ten emekli maaşı açıklaması: "Bütçede kaynak ayrıldı"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. 2027 bütçesinde emeklilerin alım gücünü desteklemek için kaynak ayrıldığını söyleyen Bakan Şimşek, "Alım gücünü artırmayı ve refah artışından toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde pay almasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Fon tasfiye sürecinden enflasyonla mücadeleye, emekli maaşlarından ekonomik hedeflere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacağını bildirdi. Fon tasfiye sürecine ilişkin yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından haksız ve fahiş kazanç elde eden kişilere yönelik incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Şimşek, "MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürüyor. 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında 100 işlem ertelenmiş, 36 farklı ülkedeki yurt dışı muadilleri ile iş birliği neticesinde yaklaşık 9 milyar TL mal varlığı tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde ilave adımlar atılacaktır." ifadelerini kullandı.
130 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI
Bakan Şimşek, tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldığını, 179 bin 449 kişinin net yatırım tutarının tamamını aldığını söyledi. Şimşek, şunları kaydetti:
"Tasfiyedeki 108 fonda 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapıldı, 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı."
2027 BÜTÇESİNDE EMEKLİLERE KAYNAK AYRILDI
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmelerine ilişkin de açıklama yapan Şimşek, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayrıldığını söyledi. Bakan Şimşek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz. Bütçemizden vatandaşlarımızın alım gücünü artırmayı ve refah artışından toplumun tüm kesimlerinin adil bir şekilde pay almasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.
Enflasyonla mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program hedeflerinden yaşanan en büyük sapmanın enerji arz şoku nedeniyle enflasyonda gerçekleştiğini belirtti. Bakan Şimşek, 2027 yılında dezenflasyon sürecinin destekleneceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Orta Vadeli Program hedeflerimizdeki en büyük sapma temelde enerji arz şoku nedeniyle enflasyonda yaşandı. 2027 yılında sıkı parasal duruş, ılımlı iç talep koşulları, beklentilerdeki iyileşme, hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve küresel emtia fiyatlarında öngörülen gerileme dezenflasyon sürecini destekleyecektir."
CARİ AÇIKTA İYİLEŞME BEKLENTİSİ
Türkiye'nin dış dengelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, 2027 yılında cari açıkta iyileşme beklediklerini açıkladı. Bakan Şimşek, "2027 yılında cari açığın millî gelire oranının savaş öncesi seviyesine gerileyeceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Enflasyonla mücadelenin gelecek yıl da ekonomi politikalarının öncelikleri arasında yer alacağını belirten Şimşek, 2027'de dezenflasyon sürecini desteklemesi beklenen gelişmelere dikkat çekti. Şimşek'e göre sıkı parasal duruşun korunması, iç talep koşullarının ılımlı seyretmesi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme, fiyat artış hızındaki düşüşe katkı sağlayacak. Hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve küresel emtia fiyatlarında öngörülen gerileme de dezenflasyonu destekleyen diğer unsurlar olacak. Bakan Şimşek, ekonomi programıyla güçlenen makroekonomik temellerin küresel belirsizliklere karşı Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artırdığını vurguladı.