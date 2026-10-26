AJet'ten KKTC uçuşlarına yüzde 30 indirim! İşte kampanya kodu ve son başvuru tarihi
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı. Yolcular, 27 Ekim saat 23.59'a kadar özel indirim koduyla bilet satın alabilecek. Kampanya kapsamında kabin ve uçak altı bagaj alımlarında da yüzde 30 indirim uygulanacak. Peki, AJet indirim kodu nedir, kampanya hangi tarihlerde geçerli?
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) seyahat edecek yolcular için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında uçak biletlerinde vergiler hariç yüzde 30 indirim uygulanacak. Belirlenen tarihlerde geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların bilet satın alırken özel indirim kodunu kullanması gerekiyor.
AJET'TEN KKTC UÇUŞLARINA YÜZDE 30 İNDİRİM
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edecek yolcular için vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet kampanyasını satışa sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında alınan biletler, belirlenen tarihler arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.
İNDİRİMLİ BİLETLER İÇİN SON TARİH 27 EKİM
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların indirimli biletlerini 27 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar satın alması gerekiyor.
Bu tarihe kadar alınan biletlerde, kampanya koşulları kapsamında vergiler hariç yüzde 30 indirim uygulanacak.
AJET İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
AJet'in kampanyası kapsamında satın alınan biletler, 23 Kasım 2026 ile 21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde geçerli olacak.
Ancak 25 Aralık 2026 ile 3 Ocak 2027 tarihleri arasındaki seyahatler kampanya kapsamı dışında tutulacak.
AJET YÜZDE 30 İNDİRİM KODU NEDİR?
İndirimden yararlanmak isteyen yolcuların bilet satın alma işlemi sırasında 30KIBRIS kodunu kullanması gerekiyor.
Kampanyalı biletler yalnızca AJet'in ajet.com internet sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satışa sunuluyor.
BAGAJ ALIMLARINDA DA YÜZDE 30 İNDİRİM
AJet'in indirim kampanyası yalnızca uçak biletleriyle sınırlı kalmıyor.
Kampanya süresince yolcular, kabin bagajı ve uçak altı bagajı satın alırken de yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.