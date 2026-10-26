AJet'ten KKTC uçuşlarına yüzde 30 indirim! İşte kampanya kodu ve son başvuru tarihi

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı. Yolcular, 27 Ekim saat 23.59'a kadar özel indirim koduyla bilet satın alabilecek. Kampanya kapsamında kabin ve uçak altı bagaj alımlarında da yüzde 30 indirim uygulanacak. Peki, AJet indirim kodu nedir, kampanya hangi tarihlerde geçerli?