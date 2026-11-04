Olağanüstü fon tasfiyesinde 55 bin 821 yatırımcıya ödeme! 55,4 milyar TL aktarıldı
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Fonların tasfiye sürecinde olağanüstü ve olağan tasfiye kapsamında yatırımcılara yapılan ödemelerin toplamı 117,6 milyar lirayı aştı. Olağanüstü tasfiyede 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira, olağan tasfiyede ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılan ödemelerin miktarı ve ulaşılan yatırımcı sayısı dikkat çekti. Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62,2 milyar lira ödeme yapıldığı öğrenildi.
133 BİN 839 YATIRIMCININ ANA PARASI KARŞILANDI
Olağanüstü tasfiye kapsamında ödeme yapılan yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi.
OLAĞAN TASFİYEDE 55,4 MİLYAR LİRALIK ÖDEME
Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildiği öğrenildi.