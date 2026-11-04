Tarih belli oldu! Umut Treni yolculuğu başlıyor: Lösemili çocuklar için özel vagon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen "Umut Treni" etkinliğinin bu yıl da gerçekleştirileceğini duyurdu. LÖSEV ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle hazırlanan özel vagon, 5 Kasım saat 11.00'de Ankara Garı'ndan hareket edecek Güney Ekspresi'nde yer alacak. Lösemiyle mücadele eden çocuklar, Ankara'dan Kayseri'ye uzanan yolculukta bir araya gelecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde düzenlenen "Umut Treni" etkinliğinin bu yıl da gerçekleştirileceğini açıkladı. Güney Ekspresi'nde lösemiyle mücadele eden çocuklar için özel bir vagon tahsis edilirken trenin 5 Kasım saat 11.00'de Ankara Garı'ndan hareket edeceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, lösemili çocuklar için düzenlenen ʺUmut Treniʺ etkinliğinin 5 Kasım'da gerçekleştirileceğini duyurdu. LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL VAGON HAZIRLANDI Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Umut Treni" etkinliği kapsamında çocukların Ankara'dan Kayseri'ye Güney Ekspresi ile seyahat edeceğini belirtti. Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik için Güney Ekspresi'nde özel bir vagon tahsis edildiğini aktaran Uraloğlu, vagonun LÖSEV görselleriyle kaplanacağını bildirdi. UMUT TRENİ 5 KASIM'DA YOLA ÇIKACAK Trenin hareket saatine ve uğurlama programına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yarın saat 11.00'de Ankara Garı'ndan hareket edecek trende yolculuk edecek çocuklarımızı Ankara-Kayseri güzergahında unutulmaz bir tren yolculuğunda buluşturacağız. Ankara Garı'nda ailelerin, LÖSEV gönüllülerinin ve lösemiyi yenmiş gençlerin katılımıyla uğurlama programı düzenlenecek."