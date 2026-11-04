Fon tasfiyesinde 55 bin 821 yatırımcıya ödeme! 55,4 milyar TL aktarıldı

Fonların tasfiye sürecinde olağanüstü ve olağan tasfiye kapsamında yatırımcılara yapılan ödemelerin toplamı 117,6 milyar lirayı aştı. Olağanüstü tasfiyede 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar lira, olağan tasfiyede ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.