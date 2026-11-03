Cep harçlıklarına yüzde 50'ye kadar artış: Meslek lisesi mezunları da yararlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılından itibaren cep harçlıklarının yüzde 50'ye kadar artırılacağını açıkladı. Dijital ve yeşil dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin meslekleri alanlarını kapsayan düzenlemeyle günlük ödeme 1.079 TL'den 1.620 TL'ye, tam katılımda toplam ödeme ise 42 bin 113 TL'ye yükselecek. Meslek lisesi mezunları da kendi alanlarında çalışmaları halinde artırılmış ödemelerden yararlanabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aktif İşgücü Uyum Programı kapsamında sağlanan cep harçlıklarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. 2027 yılından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle belirlenen alanlarda günlük ödemeler yüzde 50'ye kadar artırılacak. Meslek lisesi mezunları da kendi alanlarında çalışmaları durumunda bu imkandan yararlanabilecek.
BAKAN IŞIKHAN YENİ DÜZENLEMEYİ DUYURDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Aktif İşgücü Uyum Programı kapsamında uygulanan cep harçlıklarının güncelleneceğini bildirdi.
Yeni düzenlemeyle dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin meslekleri alanlarında çalışanlara sağlanan ödemeler yüzde 50'ye kadar artırılacak.
Meslek lisesi mezunları da kendi alanlarında çalışmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.
GÜNLÜK CEP HARÇLIĞI 1.620 TL'YE ÇIKACAK
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, söz konusu alanlarda uygulanan günlük cep harçlığı 1.079 TL'den 1.620 TL'ye yükseltilecek.
Programlara tam katılım sağlayanlara verilen toplam ödeme ise 28 bin 75 TL'den 42 bin 113 TL'ye çıkarılacak.
Böylece günlük ödemede 541 TL, tam katılım karşılığında sağlanan toplam tutarda ise 14 bin 38 TL artış gerçekleşecek.
YENİ ÖDEMELER 2027'DE BAŞLAYACAK
Bakan Işıkhan, cep harçlıklarına ilişkin yeni düzenlemenin 2027 yılından itibaren uygulanmaya başlayacağını belirtti.
Düzenleme, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin meslekleri alanlarında çalışanları kapsayacak. Meslek lisesi mezunları da kendi alanlarında çalışmaları durumunda artırılmış ödemelerden yararlanabilecek.
Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çalışma hayatını dijitalleşme ve yapay zeka gibi küresel düzeyde yaşanan yenilikçi değişimlerle uyumlu hale getirmeye devam edecek, nitelikli insan kaynağımızı güçlendireceğiz."