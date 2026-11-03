Cep harçlıklarına yüzde 50'ye kadar artış: Meslek lisesi mezunları da yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılından itibaren cep harçlıklarının yüzde 50'ye kadar artırılacağını açıkladı. Dijital ve yeşil dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin meslekleri alanlarını kapsayan düzenlemeyle günlük ödeme 1.079 TL'den 1.620 TL'ye, tam katılımda toplam ödeme ise 42 bin 113 TL'ye yükselecek. Meslek lisesi mezunları da kendi alanlarında çalışmaları halinde artırılmış ödemelerden yararlanabilecek.