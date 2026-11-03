-°C
CANLI YAYIN

Cep harçlıklarına yüzde 50'ye kadar artış: Meslek lisesi mezunları da yararlanacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Cep harçlıklarına yüzde 50'ye kadar artış: Meslek lisesi mezunları da yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılından itibaren cep harçlıklarının yüzde 50'ye kadar artırılacağını açıkladı. Dijital ve yeşil dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin meslekleri alanlarını kapsayan düzenlemeyle günlük ödeme 1.079 TL'den 1.620 TL'ye, tam katılımda toplam ödeme ise 42 bin 113 TL'ye yükselecek. Meslek lisesi mezunları da kendi alanlarında çalışmaları halinde artırılmış ödemelerden yararlanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aktif İşgücü Uyum Programı kapsamında sağlanan cep harçlıklarına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. 2027 yılından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle belirlenen alanlarda günlük ödemeler yüzde 50'ye kadar artırılacak. Meslek lisesi mezunları da kendi alanlarında çalışmaları durumunda bu imkandan yararlanabilecek.

Bakan Işıkhan, cep harçlıklarının 2027 yılından itibaren yüzde 50'ye kadar artırılacağını duyurdu. (Foto: ahaber.com.tr)Bakan Işıkhan, cep harçlıklarının 2027 yılından itibaren yüzde 50'ye kadar artırılacağını duyurdu. (Foto: ahaber.com.tr)

BAKAN IŞIKHAN YENİ DÜZENLEMEYİ DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Aktif İşgücü Uyum Programı kapsamında uygulanan cep harçlıklarının güncelleneceğini bildirdi.

Yeni düzenlemeyle dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin meslekleri alanlarında çalışanlara sağlanan ödemeler yüzde 50'ye kadar artırılacak.

Meslek lisesi mezunları da kendi alanlarında çalışmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

GÜNLÜK CEP HARÇLIĞI 1.620 TL'YE ÇIKACAK

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, söz konusu alanlarda uygulanan günlük cep harçlığı 1.079 TL'den 1.620 TL'ye yükseltilecek.

Programlara tam katılım sağlayanlara verilen toplam ödeme ise 28 bin 75 TL'den 42 bin 113 TL'ye çıkarılacak.

Böylece günlük ödemede 541 TL, tam katılım karşılığında sağlanan toplam tutarda ise 14 bin 38 TL artış gerçekleşecek.

Günlük ödeme 1.620 TL'ye, tam katılımda toplam tutar 42 bin 113 TL'ye çıkacak. Meslek lisesi mezunları da belirlenen şartlarla düzenlemeden yararlanabilecek. (Foto: ahaber.com.tr)Günlük ödeme 1.620 TL'ye, tam katılımda toplam tutar 42 bin 113 TL'ye çıkacak. Meslek lisesi mezunları da belirlenen şartlarla düzenlemeden yararlanabilecek. (Foto: ahaber.com.tr)

YENİ ÖDEMELER 2027'DE BAŞLAYACAK

Bakan Işıkhan, cep harçlıklarına ilişkin yeni düzenlemenin 2027 yılından itibaren uygulanmaya başlayacağını belirtti.

Düzenleme, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin meslekleri alanlarında çalışanları kapsayacak. Meslek lisesi mezunları da kendi alanlarında çalışmaları durumunda artırılmış ödemelerden yararlanabilecek.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatını dijitalleşme ve yapay zeka gibi küresel düzeyde yaşanan yenilikçi değişimlerle uyumlu hale getirmeye devam edecek, nitelikli insan kaynağımızı güçlendireceğiz."

Memur ve memur emeklisine ilk fark! Mesleklere göre zam hesabıMemur ve memur emeklisine ilk fark! Mesleklere göre zam hesabı MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE İLK FARK! MESLEKLERE GÖRE ZAM HESABI
Emekliye zam ve refah payı hesabı!Emekliye zam ve refah payı hesabı! EMEKLİYE ZAM VE REFAH PAYI HESABI!

Akaryakıtta tabelalar yeniden değişti: 3 Kasım benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar
Sonraki Haber
Akaryakıtta tabelalar yeniden değişti: 3 Kasım benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın