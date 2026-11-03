Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesinde dengelenirken 3 Kasım itibarıyla LPG otogazın litre fiyatında 9 TL'lik artış yaşandı. Benzin ve motorinde ise güncel pompa fiyatları merak ediliyor.

Brent petrolün varil fiyatı, önceki gün yaşanan düşüşün ardından 105 dolar seviyesinde dengelendi.

BRENT PETROL 105 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrol, önceki gün yaşanan yaklaşık yüzde 8'lik düşüşün ardından varil başına 105 dolar seviyesinde dengelendi. ABD tipi WTI petrol ise pazartesi günü son üç ayın en büyük kaybını yaşamasının ardından 97 doların altında işlem görmeye devam etti.

Orta Doğu'daki savaş dokuzuncu ayına girerken ABD ve İran'dan müzakerelerin sürdürülmesine yönelik olumlu mesajlar geldi.

İran Cumhurbaşkanı, dini liderin görüşmeler için hükümete daha geniş yetkiler tanıdığını açıklarken ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtti.

Buna karşın bölgedeki askeri gerilim, petrol piyasalarındaki belirsizliği artırıyor. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki İran'a ait Keşm Adası'nı hedef aldığı öne sürüldü. İran basını da adada beş patlama yaşandığını duyurdu.

Petrol fiyatlarındaki gerileme diğer enerji piyasalarına da yansıdı. Avrupa'da doğal gaz vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 9 düşerken ABD'de kalorifer yakıtı fiyatları son altı ayın en sert gerilemesini kaydetti.

Uzmanlar, bölgedeki gerilimin yeniden artmasının petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

LPG FİYATLARINDA 9 TL'LİK ARTIŞ

Petrol piyasalarındaki hareketlilik sürerken akaryakıt fiyatlarında da değişiklik yaşandı.

3 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında 9 TL'lik artış gerçekleşti.

Son değişiklikle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG fiyatları 50 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Benzin ve motorinde ise 3 Kasım itibarıyla yeni bir fiyat artışı veya indirim bilgisi açıklanmadı.