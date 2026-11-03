Akaryakıtta tabelalar yeniden değişti: 3 Kasım benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar
Petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Brent petrolün 105 dolar seviyesinde işlem gördüğü 3 Kasım'da LPG otogazın litre fiyatına 9 TL artış yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise güncel rakamlar sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 Kasım 2026 Salı günü güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarındaki dalgalanmalarla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesinde dengelenirken 3 Kasım itibarıyla LPG otogazın litre fiyatında 9 TL'lik artış yaşandı. Benzin ve motorinde ise güncel pompa fiyatları merak ediliyor.
BRENT PETROL 105 DOLAR SEVİYESİNDE
Brent petrol, önceki gün yaşanan yaklaşık yüzde 8'lik düşüşün ardından varil başına 105 dolar seviyesinde dengelendi. ABD tipi WTI petrol ise pazartesi günü son üç ayın en büyük kaybını yaşamasının ardından 97 doların altında işlem görmeye devam etti.
Orta Doğu'daki savaş dokuzuncu ayına girerken ABD ve İran'dan müzakerelerin sürdürülmesine yönelik olumlu mesajlar geldi.
İran Cumhurbaşkanı, dini liderin görüşmeler için hükümete daha geniş yetkiler tanıdığını açıklarken ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtti.
Buna karşın bölgedeki askeri gerilim, petrol piyasalarındaki belirsizliği artırıyor. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki İran'a ait Keşm Adası'nı hedef aldığı öne sürüldü. İran basını da adada beş patlama yaşandığını duyurdu.
Petrol fiyatlarındaki gerileme diğer enerji piyasalarına da yansıdı. Avrupa'da doğal gaz vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 9 düşerken ABD'de kalorifer yakıtı fiyatları son altı ayın en sert gerilemesini kaydetti.
Uzmanlar, bölgedeki gerilimin yeniden artmasının petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.
LPG FİYATLARINDA 9 TL'LİK ARTIŞ
Petrol piyasalarındaki hareketlilik sürerken akaryakıt fiyatlarında da değişiklik yaşandı.
3 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında 9 TL'lik artış gerçekleşti.
Son değişiklikle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG fiyatları 50 TL seviyesinin üzerine çıktı.
Benzin ve motorinde ise 3 Kasım itibarıyla yeni bir fiyat artışı veya indirim bilgisi açıklanmadı.
3 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG'nin güncel litre fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 80,50 TL
- Motorin: 100,50 TL
- LPG: 50,70 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 80,30 TL
- Motorin: 100,30 TL
- LPG: 50,10 TL
ANKARA
- Benzin: 81,50 TL
- Motorin: 101,60 TL
- LPG: 50,79 TL
İZMİR
- Benzin: 81,70 TL
- Motorin: 101,90 TL
- LPG: 50,70 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor.
Rafineriler bu verileri baz fiyatın belirlenmesinde kullanırken dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları da nihai satış fiyatlarına yansıyor.
Bu nedenle benzin, motorin ve LPG'nin pompa fiyatları illere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.