Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin açıklama, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Vedat Işıkhan, emeklilerin refah seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

OCAK 2027 İÇİN İLAVE İYİLEŞTİRME HAZIRLIĞI

Bakan Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz."