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Bakan Işıkhan’dan emeklilere 2027 müjdesi: İlave iyileştirme çalışması yapılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan’dan emeklilere 2027 müjdesi: İlave iyileştirme çalışması yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni bir iyileştirme çalışması yürüttüklerini açıkladı. Ocak 2027'den itibaren hayata geçirilmesi hedeflenen düzenlemenin, mevcut yasal zamların üzerine ilave artışlar içermesi planlanıyor. Çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının gözetilmesi ve alım gücünün artırılması hedefleniyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin açıklama, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Vedat Işıkhan, emeklilerin refah seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

OCAK 2027 İÇİN İLAVE İYİLEŞTİRME HAZIRLIĞI

Bakan Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz."

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

EMEKLİLER ARASINDAKİ GELİR FARKLARI DA GÖZETİLECEK

Hazırlanan çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının dikkate alınacağını belirten Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda adalet ve hakkaniyet odaklı bir yaklaşım üzerinde durulduğunu söyledi.

Işıkhan, düzenlemenin emeklilerin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçladığını ifade ederek sürecin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütüldüğünü kaydetti.

ÇALIŞMA TAMAMLANINCA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarının katılımıyla değerlendirildiğini aktaran Işıkhan, düzenleme neticelendiğinde kamuoyuna açıklanacağını ve TBMM'nin takdirine sunulacağını bildirdi.

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#Vedat Işıkhan #Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı #Emekli Maaşı
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